В Павлодарской области три друга "зарабатывали" ограблениями АЗС

Павлодар. 29 сентября. Kazakhstan Today - Серию дерзких грабежей на АЗС раскрыли полицейские в Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

В период с 11 по 20 сентября в полицию стали поступать заявления о том, что некая группа лиц нападает на сотрудников заправок и завладевает наличными средствами из кассы.

11 сентября, в 01.15, на одной из АЗС вблизи города Павлодара трое злоумышленников связали и избили заправщика и открыто завладели денежными средствами из кассы в сумме 174 000 тенге. Придя на другую станцию, они брызнули газовым баллончиком в 34-летнего работника заправки и забрали из кассы 35 000 тенге. Аналогичным образом грабители действовали и на заправке, расположенной по улице Восточная Промзона. Здесь они пытались забрать 400 000 тенге", - сообщает Polisia.kz .

Подобные эпизоды были зафиксированы за ними и на других заправках.

В ходе оперативных следственных действий сотрудники полиции выявили и задержали подозреваемых в данных ограблениях. Ими оказались три друга, которые "зарабатывали" таким незаконным способом", - сказал начальник департамента полиции Нурлан Масимов.

По его словам, подозреваемые признали в полном объеме признали свою вину. В настоящее время в отношении них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, проводится расследование.

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