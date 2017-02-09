В Петропавловске неуправляемая фура с бензином врезалась в ограждение гидроузла

Петропавловск. 9 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские и спасатели Северного Казахстана совместными усилиями предотвратили чрезвычайную ситуацию, сообщила пресс-служба ДВД региона.

8 февраля 2017 года около 19.15 водитель ТОО "Терминаловское", 1989 года рождения, управляя автомашиной "МАН" с 33 тоннами бензина, принадлежащего ТОО "Кызылжар-Ойл", следуя по опасному участку дороги под уклон, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - металлическое ограждение Петропавловского гидроузла на реке Ишим РГП "Казводхоз". Водитель не пострадал, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники местной полицейской службы УВД Петропавловска оцепили место происшествия и организовали регулирование дорожного движения. Силами и средствами ДВД, ДЧС по Северо-Казахстанской области проведен комплекс необходимых мероприятий, направленный на предотвращение возможного возгорания топлива. Бензовоз с прицепом во избежание возгорания был облит пеной.

"Во избежание попадания горючего в воду, растекания бензина сотрудниками противопожарной службы ДЧС осуществлен перелив топлива в другие автоцистерны. В 00.20 9 февраля автомашина "МАН" извлечена на проезжую часть и отбуксирована к месту стоянки", - добавили в полиции.

В результате аварии грузовик получил механические повреждения.

По словам начальника ДВД региона генерал-майора полиции Берика Билялова, основные узлы и механизмы Петропавловского гидроузла на реке Ишим РГП "Казводхоз" не повреждены, производственный цикл не нарушен. Жертв не допущено.

По факту ДТП в отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК "Нарушение водителями ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества". Собранный материал по данному факту передан в ОП УВД Петропавловска для принятия процессуального решения.

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