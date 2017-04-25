В Петропавловске объявлен режим ЧС в связи с паводком

Петропавловск. 25 апреля. Kazakhstan Today - Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов объявил режим ЧС в Петропавловске, сообщила пресс-служба акима региона.

По информации пресс-службы, в районе Кожзавод минувшей ночью подтопило 105 домов. Сегодня Аксакалов встретился с жителями района и ознакомился с ситуацией, передает Kazakhstan Today.

"Потоп удержать было невозможно. Потому что очень много воды накопилось. В Сергеевском водохранилище при объеме емкости 693 млн кубометров воды в этом году прибыло 1 млрд 133 кубометров воды. То есть на 64% больше пришло воды по Есилю. Кроме этого, зимой практически в два раза больше выпало снега, больше воды пришло с Акмолинской области. За счет проведения всех необходимых работ удалось нормализовать ситуацию в двух районах - Шал акына и Есильском. За три дня вода поднялась в пойме реки на 1 метр 70 см. Высота подъема такова, что в на новой дамбе в районе Кожзавода осталось 10 сантиметров, ее необходимо укреплять. Мы отсыпаем старую дамбу. Общая протяженность составляет 1 километр 700 метров. Для того, чтобы полностью все поселки оградить, которые находятся в пойме реки, нужно порядка 4 километров. Сегодня мы имеем 1 километр 700 метров", - проинформировал аким СКО.

Он также отметил, что сейчас главная задача - это эвакуировать людей из поселка. Однако, не все согласны покидать свои дома.

"У нас достаточно лодок, техники, людей, которые помогут загрузить имущество, перевезти в безопасное место. Это все предусмотрено. Но есть отдельные факты, когда люди не хотят", - отметил аким области.

По информации акимата, пик наводнения еще не прошел. Он ожидается со дня на день, так как вода продолжает пребывать.

"Режим ЧС будет объявлен по городу Петропавловску. Как вы знаете, у нас был режим ЧС в районе им.Габита Мусрепова. В городе работает штаб. Сегодня мы объявляем режим ЧС, чтобы оперативно принимать решения. Также режим ЧС нам позволяет более оперативно финансово решить определенные вопросы, чтобы помочь людям", - сказал Кумар Аксакалов.

Как сообщил сегодня официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов, в связи с прохождением пика паводка на реке Есиль в районе Петропавловска зафиксирован значительный подъем уровня воды, превышающий показатели паводков за последние 23 года. Аналогичный уровень был зафиксирован последний раз в паводок 1994 года, который в свою очередь является крупнейшим в СКО с 1980 года.

"В ночь на 25 апреля произошло затопление 122 жилых домов, находящихся вблизи поймы реки Есиль посёлках областного центра. Сложная обстановка сложилась в посёлке Кожевенный завод, где оказалось подтопленными 115 домов, а также в посёлке Заречный, где подтопило 3 дома, и на улице Перминовых (район ТОО "Кызылжар Су"), где подтопило 4 дома", - уточнил Иманкулов.

Он также отметил, что на ликвидацию ЧС и проведение эвакуационных мероприятий были брошены все силы и средства департамента по ЧС СКО, ФГУ "Центр медицины катастроф", военнослужащие ВЧ №6637 НГ РК, прибывшие накануне подразделения Республиканского оперативно-спасательного отряда.

Из посёлка Кожевенный завод на 11.00 силами ДЧС и Республиканского оперативно-спасательного отряда эвакуировано 215 человек, Также накануне спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда совместно с личным составом ДЧС СКО были эвакуированы из посёлка Заречный 26 человек и 80 голов мелкого рогатого скота. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

Спасатели Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда 25 апреля приступили к эвакуации села Тепличное Кызылжарского района. Также ими проводится укрепление дамбы, защищающей населённый пункт от паводковых вод реки Есиль, сообщил официальный представитель КЧС.

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