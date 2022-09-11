В Петропавловске покупатели дрались в магазинах за акционные продукты

ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 СЕНТЯБРЯ - Жителей Петропавловска сегодня потрясли скидки. В городских супермаркетах можно было купить товары за полцены, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Толпы людей атаковали магазины. Драки и скандалы в очередях активно выкладывали в соцсети, сообщает КТК

Самыми популярными из акционных товаров оказались курятина, майонез, кофе, газировка, соки, колбаса, макароны, стиральный порошок и масло. Особым спросом оно пользовалось у мужчин в расцвете сил. За пятилитровые бутыли они чуть ли не дрались. Покупательницы активный интерес проявили к куриной грудке. В одном из магазинов женщины едва не раздавили стеклянную витрину с мясом птицы.

Количество продуктов в одни руки старались ограничить. Например, курятины давали только по 2 килограмма, а растительного масла - по 5 литров на человека.