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В Петропавловске покупатели дрались в магазинах за акционные продукты

10.09.2022, 10:51 21096
ПЕТРОПАВЛОВСК. 10 СЕНТЯБРЯ - Жителей Петропавловска сегодня потрясли скидки. В городских супермаркетах можно было купить товары за полцены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Толпы людей атаковали магазины. Драки и скандалы в очередях активно выкладывали в соцсети, сообщает КТК
 
Самыми популярными из акционных товаров оказались курятина, майонез, кофе, газировка, соки, колбаса, макароны, стиральный порошок и масло. Особым спросом оно пользовалось у мужчин в расцвете сил. За пятилитровые бутыли они чуть ли не дрались. Покупательницы активный интерес проявили к куриной грудке. В одном из магазинов женщины едва не раздавили стеклянную витрину с мясом птицы. 
 
Количество продуктов в одни руки старались ограничить. Например, курятины давали только по 2 килограмма, а растительного масла - по 5 литров на человека. 
 

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В Костанайской области ликвидировали лесной пожар, начавшийся 2 сентября

10.09.2022, 14:53 15356
В Костанайской области ликвидировали лесной пожар, начавшийся 2 сентября
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 10 СЕНТЯБРЯ - 10 сентября в 10.00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидирован. Ранее, 7 сентября в 15.00, была объявлена локализация, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района, сообщает "Алау".
 
Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи га. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. 
 
Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. В Аулиекольской районной больнице остаются 3 пострадавших.
 
С начала работы оперативного штаба на горячую линию МЧС поступило 38 звонков. Оказана консультативно-психологическая помощь 87 гражданам, с 45 детьми проведена групповая психологическая работа. Воздушными суднами всего произведено 327 сбросов воды на тушение.
 
Общая группировка сил и средств, принимавших участие в тушении пожара, составила 207 единиц техники и 1785 человек.
 
На месте остаются силы и средства лесхозов Басаманского и Семиозерного УЛХ в составе 73 человек и 21 единицы техники. 
 
Оперативный штаб закончил свою работу.
 
Напомним, экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет. 
 

В Карагандинской области ликвидировали очаги природных пожаров

10.09.2022, 13:46 17076
Фото: ДЧС Карагандинской области
КАРАГАНДА. 10 СЕНТЯБРЯ - С 1 по 8 сентября в Карагандинской области сложилась сложная пожароопасная обстановка, в следствие чего на территории пяти районов области (Бухар-Жырауский, Шетский, Каркаралинский, Нуринский, Актогайский) были зарегистрированы многочисленные очаги природных пожаров и загораний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Тушение осложнялось сильными порывами ветра - до 20 метров в секунду и местами сложной пересеченной гористой местностью, сообщает пресс-служба ДЧС региона.
 
Пожарным благодаря оперативным действиям удалось ликвидировать все возникшие очаги. Всего в ликвидации природных пожаров были задействованы 1540 человек и 461 единица техники. Из них: 307 человек и 73 единицы техники ДЧС Карагандинской области, добровольные противопожарные формирования и местное население - 1100 человек 358 единиц техники, 133 человека и 36 единиц техники организаций лесничества.
 
В настоящее время обстановка стабилизировалась.
 

Студент уральского колледжа умер во время урока физкультуры

10.09.2022, 12:29 18656
Студент уральского колледжа умер во время урока физкультуры
УРАЛЬСК. 10 СЕНТЯБРЯ - 9 сентября студент третьего курса Уральского политехнического колледжа Валихан Нурлыбекулы внезапно упал во время урока физкультуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Преподаватель и медсестра оказывали первую помощь. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи также пыталась реанимировать студента, сообщает портал "Мой город".
 
Несмотря на приложенные усилия, юноша скончался. В управлении здравоохранения ЗКО уточнили, что студент не получал никаких ударов и травм, падение произошло без очевидной причины.
 

В Акмолинской области охотник по неосторожности прострелил рыбаку грудь и шею

10.09.2022, 10:23 22486
В Акмолинской области охотник по неосторожности прострелил рыбаку грудь и шею
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - 39-летнего жителя Акмолинской области доставили в больницу с тремя дробовыми ранениями. Была угроза жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мужчине прострелили грудь и шею. Раненого рыбака прооперировали. Медики оценивают его состояние как стабильное, сообщает телеканал "Астана". 
 

Он был в сознании. Если бы был поврежден какой-нибудь из крупных сосудов шеи, то, возможно, мы бы с вами сейчас не разговаривали", - рассказал заведующий травматологическим отделением Атбасарской межрайонной многопрофильной больницы Азатамат Абдрахманов. 

 
Как выяснилось позже, оружие, из которого был произведен выстрел, было не зарегистрировано. Личность стрелка установлена. Им оказался 32-летний житель Атбасара. Заведено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет ограничения свободы. 
 
Атбасарским РОП данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 114 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
 

В Жамбылской области в результате ДТП сгорела 21-летняя девушка

09.09.2022, 20:39 49991
В Жамбылской области в результате ДТП сгорела 21-летняя девушка
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 9 СЕНТЯБРЯ - Трагедия произошла 9 сентября примерно в 01.37 в Шу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
30-летний водитель Mercedes Benz на большой скорости двигался по улице Сейфуллина. Он столкнулся со следовавшим в попутном направлении Volkswagen Golf III под управлением 29-летнего местного жителя, сообщает Polisia.kz
 
От полученного удара Volkswagen Golf загорелся и столкнулся с ВАЗ-21150. 
 
В результате ДТП в огне погибла 21-летняя пассажирка Volkswagen. 29-летний водитель и еще один пассажир с различными телесными повреждениями госпитализированы в центральную больницу Шу. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 3, УК РК. Назначен ряд необходимых экспертиз.
 
 

Почти сутки искали пограничники казахстанцев, заблудившихся на границе с РФ

09.09.2022, 19:25 52186
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Ночью 8 сентября на пульт дежурного по пограничному отделению "Шонгай" департамента ПС КНБ по ЗКО поступила информация от отделения полиции о гражданах, заблудившихся на приграничной территории с РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Информация была подтверждена представителями ЧС по Астраханской области РФ, которым также поступил сигнал SOS, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Почти сутки военнослужащими проводились поисковые мероприятия. Граждане РК были найдены в 20 км от линии границы на территории Казахстана.
 
С их слов, они направлялись в школу н.п. Сюиндик, но по дороге сломался автомобиль. Средства связи были вне зоны действия сети. Потеряв ориентир, они воспользовались функцией экстренного вызова помощи.
 

Дина Тансари требует наказать всех виновных в убийстве молодой женщины в Кызылорде

09.09.2022, 14:00 58986
Дина Тансари требует наказать всех виновных в убийстве молодой женщины в Кызылорде
Фото: Depositphotos
КЫЗЫЛОРДА. 9 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская правозащитница и активистка фонда "НеМолчи" Дина Тансари требует привлечь к ответственности всех виновных в смерти молодой женщины, которую избил пьяный муж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
У погибшей остались трое малолетних детей - 5, 3 и 2 лет. 
 
Об очередном вопиющем случае насилия Тансари написала на странице nemolchi.kz в Instagram.
 

3 сентября в Кызылорде с особой жестокостью была убита 27-летняя девушка, мама трех сыновей", - сообщила правозащитница. 

 
Она потребовала привлечь к ответственности всех виновных, в том числе брата убийцы, который мог быть соучастником преступления. Полицейские, по словам Тансари, также бездействовали. 
 

Я считаю здесь прямая вина полиции города Кызылорды, потому что они имели возможность предотвратить преступление. Их вызвали сотрудники караоке-бара, но они приехали и вручили в руки убийце эту несчастную женщину, прекрасно понимая, что она уже была избита. Сам участковый констатировал и сказал, что уже дважды она теряла сознание, проверьте ее здоровье, и при этом все равно отдают в руки убийце. Я считаю, что нужно привлечь к уголовной ответственности именно полицейского", - сообщила руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова корреспонденту Kazakhstan Today. 

 
Она также отметила, что "если бы закон у нас (в РК. - Прим. ред.) работал, просто за то, что он начал кричать и поднимать на нее руку в кафе, его должны были тут же немедленно арестовать и посадить как минимум на 20 суток".
 

Как в других странах делают. Закрывают и изолируют от общества, как опасного преступника, и дают от года до пяти лет, а у нас, получается, надо убить - и тогда только дадут какой-то срок", - подчеркнула руководитель фонда "НеМолчи". 

 
Кроме того, Дина Смаилова заявила, что не согласна со статьей "Убийство". 
 

Потому что часть 1 - это с особой жестокостью совершенное убийство. При этом в нем участвовали пособники. Надо всех привлекать к уголовной ответственности, абсолютно всех. Если сейчас они не привлекут - это будет такое "одобрение" для всех остальных", - добавила она. 

 
Также на странице фонда была опубликована переписка с сестрой погибшей, в которой говорится, что садист неоднократно поднимал руку на свою жену и постоянно ее ревновал.

Ранее сообщалось, что пьяный кызылординец до смерти избил супругу. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. 
 

Пожарная обстановка в ВКО на 9 сентября

09.09.2022, 11:13 55286
Пожарная обстановка в ВКО на 9 сентября
Фото: Акимат ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 СЕНТЯБРЯ - На 9 сентября тушение пожаров продолжается в четырех районах Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В департаменте по ЧС ВКО сообщили, что в Курчумском районе на территории РГУ "Маркакольское лесное хозяйство", Бобровского лесничества и Тоскаинского сельского округа площадь горения травы и кустарника достигла, по предварительным данным, 1800 гектаров. Всего в борьбе с огнем задействовано более 270 человек и 34 единицы техники пожарных ДЧС ВКО, лесников и местных исполнительных органов, сотрудников полиции. 
 

Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, погодными условиями, поэтому привлечено 3 вертолета с водосливными устройствами. Всего произведено 18 сбросов воды. Угрозы населенному пункту нет. Работа по тушению продолжается", - рассказали спасатели.

 
В районе Алтай кустарник и траву на территории КГУ "Зыряновское лесное хозяйство" и Быковского лесничества продолжают тушить  в горной местности на предварительной площади 1400 гектаров. Задействовано 2 вертолета, которыми осуществлен сброс 141 тонны воды. Угрозы населенным пунктам нет. В ДЧС ВКО и на месте пожара была организована работа оперативных штабов. Всего в ликвидации задействовано более 350 человек и 33 единицы техники.
 
В Катон-Карагайском районе, в 12 километрах от села Алтынбел, КГУ "Большенарымское лесное хозяйство", на территории Ново-Березовского лесничества в лесной зоне горит кустарник, сухая трава на предварительной площади 1900 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействованы 350 человек и 27 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, МИО, населения, полиции. Привлечены вертолеты МИ-2 и МИ- 17.
 

На территории Куйганского сельского округа происходит горение травы, кустарника в горной труднодоступной местности. Предварительная площадь - 200 гектаров. Распространение пожара в лесной зоне остановлено на площади 17,5 гектара, тушение продолжается только в степной зоне. Угрозы населенным пунктам нет. В ликвидации задействовано более 70 человек и 18 единиц техники ДЧС ВКО, лесхоза, местных исполнительных органов, полиции", - добавили в областном ДЧС.

 
 
Напомним, в ВКО сложившейся пожарной опасности присвоен пятый класс. 
 

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