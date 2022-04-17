Система Orphus

В Петропавловске пришлось эвакуировать пациентов больницы из-за звонка о заложенной бомбе

16.04.2022, 09:44 24561
Фото: Sputnik
ПЕТРОПАВЛОВСК, 16 АПРЕЛЯ - Пациентов и сотрудников областной больницы пришлось эвакуировать в Петропавловске после звонка о заложенном взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Звонок поступил в лабораторию больницы вчера днем. 
 

Администрация больницы совместно со специализированными службами организовала эвакуацию находящихся в здании пациентов и сотрудников в количестве более 250 человек. В зависимости от степени тяжести пациентов их временно разместили в здании хирургического корпуса и в актовом зале поликлиники. Тяжелых пациентов разместили в хирургическом отделении и отделении хронического гемодиализа и нефрологии", - сообщает Sputnik со ссылкой на администрацию больницы. 

 
В информации подчеркивается, что эвакуировать пришлось даже тяжелых больных. 
 
Всем пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также больница обеспечила эвакуированных питьевой водой и продуктами питания для перекуса.
 

Сигнал оказался ложным, информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Все эвакуированные вернулись в свои палаты и на рабочие места, никто не пострадал", - отметили в лечебном учреждении.

 
Администрация больницы обратилась к жителям с просьбой не совершать подобные необдуманные поступки, которые могут негативно отразиться на здоровье пациентов.
 

Не забывайте, что пациенты, находящиеся на лечении в больнице, могут оказаться вашими родственниками, друзьями и коллегами", - подчеркнули врачи.

 

новости по теме

Пожар произошел на территории дачных обществ в Павлодарской области

17.04.2022, 14:45 2061
ПАВЛОДАР. 17 АПРЕЛЯ - Пожар произошел на территории дачных обществ Павлодарской области, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным ДЧС, в 13.12 поступило сообщение о возгорании на территории дачного общества "Восточный". Произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек (площадь устанавливается). Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Ликвидация в 16.42. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работали ДЧС - 18 сотрудников и 4 единицы техники.
 

В 13.59 поступило сообщение о возгорании на территории дачных обществ "Надежда" и "Северный". Произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек. Площадь - 40 гектаров. Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают: ДЧС - 47 сотрудников и 12 единицы техники, МИО - 3 единицы техники", - проинформировали в департаменте.

 
В 14.54 на территории дачных обществ "Энтузиаст" и "Строитель" произошло загорание сухой травы, кустарников, деревьев, дачных домов и хозпостроек.
 

Площадь устанавливается. Тушение осложнено порывами ветра до 13 метров в секунду. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте работают: ДЧС - 12 сотрудников и 3 единицы техники, НГПС АО "Алюминий Казахстана" - 3 работника и 1 единица техники, МИО - 3 единицы техники", - добавили в ДЧС Павлодарской области.


 

Получившего травму ноги подростка эвакуировали в горах Алматы

16.04.2022, 20:18 15896
Получившего травму ноги подростка эвакуировали в горах Алматы
АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - Городские спасатели эвакуировали 14-летнего туриста, который получил травму во время восхождения. Подросток находился в составе группы отдыхающих в окрестностях горы Мохнатки, передает KAZAKHSTАN TODAY.
 

Информация о пострадавшем поступила в службу спасения города Алматы в 16.25 от дежурного городского ДЧС. Экипаж спасателей с одной из горных баз был незамедлительно направлен на помощь туристу в Малоалматинское ущелье", - сообщили в акимате Алматы. 


Несовершеннолетний получил травму колена. После оказания первой медицинской помощи его доставили к сотрудникам Центра медицины катастроф МЧС РК. Специалисты провели осмотр и оказали доврачебную медпомощь. Пациент не нуждается в стационарном лечении.
 

В Семее пожарные вынесли из огня инвалида

16.04.2022, 18:59 17046
СЕМЕЙ. 16 АПРЕЛЯ - В Семее пожарные потушили пожар в загоревшемся частном доме на улице Сатпаева и вынесли из огня мужчину-инвалида, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе областного ДЧС, причиной пожара стала загоревшаяся трава.
 

Огонь молниеносно распространился, в том числе на помещение бани, гараж и хозпостройки. Когда создалась угроза жилому дому, огнеборцы в первую очередь вошли в него и спасли из зоны опасности мужчину-инвалида, 1984 года рождения. Пламя из-за ветра охватило частично фасад дома. Благодаря слаженным действиям службой пожаротушения полностью ликвидирован огонь на площади 24 квадратных метра и трава на площади 2 гектара", - рассказали в департаменте. 

 
В ликвидации пожара участвовали 6 пожарных автомобилей и 30 человек личного состава. Также в тушении приняли участие 4 сотрудника и 2 единицы техники негосударственной противопожарной службы "КазМунайГаз".
 
 
В департаменте напомнили о строгом соблюдении правил противопожарной безопасности.
 

В регионе ежедневно горит трава, спасатели выезжают на тушение более 30 раз в сутки. Однако жители продолжают игнорировать меры безопасности и допускать пожары. ДЧС ВКО напоминает: несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусматривает административную ответственность", - подчеркнули в ведомстве. 

 

Четырех рабочих придавило арматурой на стройке в Алматы

16.04.2022, 14:32 20046
Четырех рабочих придавило арматурой на стройке в Алматы
АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - В Алматы на строительном объекте ЖК "Estet" компании-застройщика ТОО "Есентай Investment" рабочих придавило железной арматурой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Видео инцидента опубликовали очевидцы в паблике kris.p.original
 

При проведении работ по установке арматурного каркаса произошло его оседание, в результате чего четыре работника субподрядной организации обратились за медицинской помощью. Они были немедленно направлены в Центральную городскую клиническую больницу Алматы. Все обратившиеся за помощью работники на момент произошедшей внештатной ситуации находились в сознании, без видимых признаков повреждений", - сообщили в пресс-службе ТОО "BAZIS-A Corp.", чей субподрядчик ТОО "Ab-Max" ведет работы на объекте. 

 
В компании добавили, что в настоящее время причины произошедшего расследует внутренняя рабочая комиссия. 
 
 
Стоит отметить, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.

Так, жильцы домов в предгорье Алматы потребовали остановить застройку.

Ранее глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин заявил, что точечная застройка в Алматы идет без согласования с МЧС. Как сообщалось ранее, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
 

Пропавший в Акмолинской области музыкант найден живым

16.04.2022, 11:57 22121
Пропавший в Акмолинской области музыкант найден живым
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Числившийся без вести пропавшим 26-летний музыкант из Акмолинской области найден живым и здоровым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 апреля рано утром молодого человека на трассе нашел неравнодушный водитель и сообщил своим знакомым. Так как информация о розыске без вести пропавшего была широко распространена, сразу же нашли его родителей и сообщили в местный отдел полиции", - сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области. 

 
По предварительной информации, две ночи молодой человек провел на улице, к счастью, никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. В настоящее время он находится дома. 
 
Напомним, 14 апреля в отдел полиции Жаркаинского района обратился местный житель с просьбой оказать содействие в поиске его 26-летнего сына. Для поиска пропавшего были созданы 6 поисковых групп. Молодого человека разыскивали в Державинске, близлежащих населенных пунктах, на берегу реки Ишим и в других местах.
 

Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Рудном

16.04.2022, 10:30 23791
Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в Рудном
Фото: newsbash.ru
РУДНЫЙ. 16 АПРЕЛЯ - В Рудном трехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа дома по улице Павла Корчагина. От полученной травмы мальчик скончался в больнице, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
О трагедии сообщили в Instagram-паблике tvs_magnetit.
 
Как пояснили спасатели, несчастный случай произошел из-за того, что ребенок оперся на москитную сетку. Данные о происшествии переданы полицейским для начала досудебного расследования.
 

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям Рудного настоятельно просят жителей не оставлять малышей в квартире без присмотра и принимать существующие меры предосторожности. Ведь печальная статистика из года в год показывает, что москитная сетка - это защита от насекомых, а не барьер от падений", - подчеркнули спасатели.

 
 

О состоянии пострадавших при пожаре учениц павлодарской школы рассказали врачи

15.04.2022, 15:25 42176
ПАВЛОДАР. 15 АПРЕЛЯ - О состоянии пяти школьниц, госпитализированных в больницу после пожара в павлодарской школе, сообщили врачи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным медиков, у 14-летней девочки диагностировали отравление продуктами горения легкой степени, а у 15-летней - острую реакцию на стресс. После осмотра школьниц отпустили с родителями домой", - сообщает Pavlodarnews со ссылкой на управление здравоохранения Павлодара. 


Еще трех девочек экстренно госпитализировали в соматическое отделение. 

В 12.15 детей доставили в приемный покой областной детской больницы. У троих диагноз - токсическое действие двуокиси углерода. Двум пациенткам 16 лет, одной - 17. Состояние при поступлении средней тяжести за счет интоксикации угарным газом. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия", - сообщили в управздраве.

По данным медиков, во время пожара ученицы находились в туалетной комнате, где надышались дымом. 
  
Напомним, пожар произошел на третьем этаже школы № 1 в Павлодаре. Из учебного заведения самостоятельно эвакуировались более 400 человек.

 

Почему вайнеры до сих пор на свободе: Генпрокуратура ответила на вопросы по делу о финпирамиде

15.04.2022, 14:49 42586
Почему вайнеры до сих пор на свободе: Генпрокуратура ответила на вопросы по делу о финпирамиде
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев на брифинге в СЦК рассказал журналистам о ходе расследования по делу о финансовой пирамиде, которую рекламировали известные казахстанские вайнеры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в деле 169 потерпевших. Общий ущерб составил около 2 млрд тенге.
 

К уголовной ответственности привлекаются 14 лиц, в том числе известные вайнеры", - рассказал Чиндалиев.

 
6 лиц, по его словам, находятся под арестом. Однако вайнер Меиржан Туребаев находится под залогом.
 

Залог как мера пресечения избирается в уголовном процессе в каждом случае индивидуально. Учитываются все обстоятельства: наличие постоянного места жительства, несовершеннолетних детей, роль в совершении преступления. С их учетом суд избрал ему (Туребаеву. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) меру пресечения в виде залога. Но то, что человек не находится под арестом, не говорит о том, что он не будет привлечен к уголовной ответственности", - сообщил Чиндалиев.

 
Он рассказал, что дело уже завершили, оно проходит стадию ознакомления.
 

Действия всех, кто причастен к этому преступлению, уже квалифицированы. Им предъявлено обвинение. После завершения дело будет направлено прокурору, а он направит его в суд", - добавил заместитель генпрокурора. 

 
Он также пожелал пострадавшей женщине скорейшего выздоровления.
 
Напомним, 11 апреля одна из вкладчиц финпирамиды - Багила Досмаилова совершила самоподжог у здания МВД в Нур-Султане.
 
 
По словам женщины, до отчаяния ее довели мошенники и алматинские полицейские. Потерпевшая потеряла 20 млн тенге, доверившись организаторам финпирамиды, среди которых оказались известные блогеры и вайнеры Азимжан Саидбаев, Меирхан Шерниязов и Меиржан Туребаев. Двое из организаторов объявлены в международный розыск. 
 
Багила Досмаилова в настоящее время находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, сообщает в сюжете телеканал КТК.
 
Ранее председатель мажилиса Ерлан Кошанов заявил о том, что мажилисмены разработают закон против рекламы финансовых пирамид.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов