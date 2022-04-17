В Петропавловске пришлось эвакуировать пациентов больницы из-за звонка о заложенной бомбе

ПЕТРОПАВЛОВСК, 16 АПРЕЛЯ - Пациентов и сотрудников областной больницы пришлось эвакуировать в Петропавловске после звонка о заложенном взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Звонок поступил в лабораторию больницы вчера днем.

Администрация больницы совместно со специализированными службами организовала эвакуацию находящихся в здании пациентов и сотрудников в количестве более 250 человек. В зависимости от степени тяжести пациентов их временно разместили в здании хирургического корпуса и в актовом зале поликлиники. Тяжелых пациентов разместили в хирургическом отделении и отделении хронического гемодиализа и нефрологии", - сообщает Sputnik со ссылкой на администрацию больницы.

В информации подчеркивается, что эвакуировать пришлось даже тяжелых больных.

Всем пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также больница обеспечила эвакуированных питьевой водой и продуктами питания для перекуса.

Сигнал оказался ложным, информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Все эвакуированные вернулись в свои палаты и на рабочие места, никто не пострадал", - отметили в лечебном учреждении.

Администрация больницы обратилась к жителям с просьбой не совершать подобные необдуманные поступки, которые могут негативно отразиться на здоровье пациентов.

Не забывайте, что пациенты, находящиеся на лечении в больнице, могут оказаться вашими родственниками, друзьями и коллегами", - подчеркнули врачи.