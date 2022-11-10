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Петропавловск. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске рабочий скончался в результате травмы, полученной на ТЭЦ-2. Управление полиции проводит досудебное расследование.

5 ноября 21-летний монолитчик, находясь на рабочем месте на территории Петропавловской ТЭЦ-2, получил производственную травму. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 7 ноября от полученных травм скончался", - сообщает Polisia.kz .

В этот же день уголовное дело переквалифицировано на статью 156, часть 3, УК РК.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Также будет определена вина ответственных лиц по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.