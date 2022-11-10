В Петропавловске рабочий скончался в результате травмы, полученной на ТЭЦ-2

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Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошел пожар на втором этаже строящегося жилого комплекса.
В 14.57 пожарные расчеты ДЧС Алматы направлены в Бостандыкский район, на пересечение проспекта Абая - угол улицы Кашгарская. По прибытии через 4 минуты обнаружено загорание на 2-м этаже 9-тэтажного строящегося здания. Загорание локализовано в 15.07 и ликвидировано в 15.13", - сообщили в ДЧС Алматы.
Жертв и пострадавших нет.
Между тем журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале
опубликовал видео горящего здания с комментарием о том, что подъехать к зданию практически невозможно из-за уплотнительной застройки.
Вот вам яркий пример уплотняющей застройки - как туда пожарные заедут, если новостройки впихнули между старыми домами, где все свободные площади заняты машинами?" - задается вопросом журналист.
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно
.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили
, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают
коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили
возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел
в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.
Депутаты потребовали
наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.