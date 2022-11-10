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В Петропавловске рабочий скончался в результате травмы, полученной на ТЭЦ-2

09.11.2022, 09:11 20991
В Петропавловске рабочий скончался в результате травмы, полученной на ТЭЦ-2
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске рабочий скончался в результате травмы, полученной на ТЭЦ-2. Управление полиции проводит досудебное расследование.
 

5 ноября 21-летний монолитчик, находясь на рабочем месте на территории Петропавловской ТЭЦ-2, получил производственную травму. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, где 7 ноября от полученных травм скончался", - сообщает Polisia.kz.

 
В этот же день уголовное дело переквалифицировано на статью 156, часть 3, УК РК.
 
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
 
Также будет определена вина ответственных лиц по соблюдению требований производственной безопасности при выполнении работ.
 

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Фонтан горячей воды: в Алматы прорвало теплотрассу

10.11.2022, 16:52 416
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на пересечении улиц Гоголя и Шарипова прорвало теплотрассу, из-под земли бьет фонтан горячей воды высотой более десяти метров.
 
Видео опубликовали очевидцы в Telegram-канале Kris_p_almaty.
 
Улицу затопило горячей водой. Водителей просят корректировать маршрут.
 
Информация о происшествии уточняется.


 

В Алматы ликвидировали пожар в строящемся ЖК

10.11.2022, 16:15 361
В Алматы ликвидировали пожар в строящемся ЖК
Фото: Кадр с видео
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы произошел пожар на втором этаже строящегося жилого комплекса.
 

В 14.57 пожарные расчеты ДЧС Алматы направлены в Бостандыкский район, на пересечение проспекта Абая - угол улицы Кашгарская. По прибытии через 4 минуты обнаружено загорание на 2-м этаже 9-тэтажного строящегося здания. Загорание локализовано в 15.07 и ликвидировано в 15.13", - сообщили в ДЧС Алматы.

 
Жертв и пострадавших нет.
 
Между тем журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале опубликовал видео горящего здания с комментарием о том, что подъехать к зданию практически невозможно из-за уплотнительной застройки.
 

Вот вам яркий пример уплотняющей застройки - как туда пожарные заедут, если новостройки впихнули между старыми домами, где все свободные площади заняты машинами?" - задается вопросом журналист.

 
 
Ранее сообщалось, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
 
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов. В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
 
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
 
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.
 
Недавно стало известно, что акимат Алматы вывел в жилую зону часть рекреационной природоохранной территории госприродного парка Медео. Об этом заявил юрист в области земельного права Бакытжан Базарбек.

Депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.
 

Управлявший автомобилем 14-летний подросток погиб в Атырауской области

10.11.2022, 15:46 1496
Управлявший автомобилем 14-летний подросток погиб в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Атырау. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел обратилось к родителям несовершеннолетних детей с просьбой не доверять подросткам управление транспортным средством во избежание трагедий на дорогах.
 

Нередко родители дают ключи от автомашин своим детям, не думая о безопасности. Эти факты ставят под угрозу жизнь самих несовершеннолетних и других участников дорожного движения. С начала года в Казахстане произошло свыше 70 ДТП, где подросток был за рулем, больше 10 человек погибли и более 90 были ранены", - сообщила старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Актоты Боранова.


По ее словам, вчера в Атырауской области на дороге возле села Жасталап несовершеннолетний водитель автомашины Toyota не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся.
 

В результате мальчик погиб, а его 4 пассажиров-подростков госпитализированы. В этой связи МВД предупреждает об ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (часть 5 статьи 612 КоАП РК). Кроме того, родителям рекомендуется прямо сегодня, не откладывая на потом, обсудить со своими детьми основные правила безопасности на дорогах. Эти советы при их периодическом напоминании отложатся в памяти ребенка и позволят минимизировать риски опасных ситуаций", - отметила Боранова.


 

На ТЭЦ Риддера вновь вышел из строя котел

10.11.2022, 10:33 4351
На ТЭЦ Риддера вновь вышел из строя котел
Фото: Кадр с видео
Риддер. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Котел № 6 высокого давления, который запустили вчера в работу, опять вышел из строя.

Вчера вдобавок к трем котлам среднего давления, на которых последние дни поддерживали температуру в домах горожан, заработал еще один котел - высокого давления. С его введением в сеть батареи в квартирах вместо теплых должны были стать горячими. Однако вечером котел № 6 заработал, а ночью уже вышел из строя. К утру в домах риддерцев снова стало прохладно, информирует издание Noks.kz.

Ночью шестой котел находился в работе. Подача температуры достигла 65 градусов. Но в час ночи ввиду произошедшей аварийной ситуации он был остановлен. В настоящее время в работе находятся три котла среднего давления. Температура подачи 56-43 градуса. Сейчас начнутся ремонтные работы шестого котла. После завершения он будет запущен в работу. Прошу отнестись с пониманием", - обратился к горожанам аким Риддера Дмитрий Горьковой.


Глава города накануне перед запуском шестого котла говорил о том, что оборудование на ТЭЦ в плохом состоянии и в любой момент может выйти из строя.

Напомним, 7 ноября из-за аварии на местной ТЭЦ 22 тысячи жителей остались без тепла. В городе был объявлен режим ЧС. Аким ВКО сообщил, что  ведется расследование по факту халатного отношения к своим обязанностям руководства "Риддер ТЭЦ".
 

В Казахстане с начала года в ДТП погибли более двух тысяч человек

09.11.2022, 20:52 11936
В Казахстане с начала года в ДТП погибли более двух тысяч человек
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года дорожные аварии унесли жизни свыше 2 тысяч человек, и более 15 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Polisia.kz.
 
С начала месяца уже было совершено свыше 300 ДТП, где погибли порядка 60 человек и около 400 получили травмы.
 
Для безопасности участников дорожного движения МВД призывает всех строго соблюдать ПДД, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.
 

С ноября в северных регионах погодные условия резко ухудшаются. Так как люди не могут привыкнуть к этому сразу, напоминаем, что при движении по зимней дороге (в гололед, по свежевыпавшему снегу) важно учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость. Пешеходам! Особое внимание уделить окружению, так как транспортное средство и техника не может резко остановиться. Поэтому при переходе через дорогу убедиться, что водитель вам уступает дорогу, и только после этого продолжить движение. Учитывать, что наушники, телефон и капюшоны очень мешают вниманию человека", - сказал заместитель председателя КАП МВД РК Жандос Мураталиев.

 

В Павлодарской области из-за снегопада и гололеда произошло 31 ДТП

09.11.2022, 18:53 13536
В Павлодарской области из-за снегопада и гололеда произошло 31 ДТП
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За два дня на территории Павлодарской области зарегистрирована 31 авария на дорогах. В результате ДТП два человека пострадали, а остальные участники понесли материальный ущерб, сообщает Polisia.kz.
 
9 ноября около 06.15 на автодороге Павлодар - Кызылорда, в районе поселка Щидерты, произошло ДТП с участием двух автомашин Toyota Alphard. После столкновения одна из автомашин, изменив траекторию движения, совершила наезд на дорожное ограждение в виде криволинейного бруса. В результате ДТП 34-летний пассажир доставлен в больницу. Проводится проверка, назначены экспертизы.
 
В этот же день около 07.30 водитель Volksvagen Passat совершил наезд на несовершеннолетнюю 2008 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетняя с травмами госпитализирована в больницу. Проводится проверка.
 

Смертельное ДТП в Алматы: версию о неисправности автобусов опровергли в "Алматыэлектротранс"

09.11.2022, 14:35 17426
Смертельное ДТП в Алматы: версию о неисправности автобусов опровергли в "Алматыэлектротранс"
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Алматы. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Алматыэлектротранс" опровергли информацию относительно неисправности тормозов автобусов, попавших вчера в ДТП.
 

Информация не соответствует действительности", - подчеркнули в компании.

 

23 сентября текущего года на маршруте № 201 был обновлен подвижной состав с увеличением количества единиц. Вместо 18 автобусов марки ЛиАЗ на линию вышли 24 автобуса марки Golden Dragon 2022 года выпуска. Данные меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения. После замены и увеличения количества автобусов интервал движения был сокращен с 12 до 6-7 минут. Данные автобусы были приобретены в мае текущего года, на текущий момент на гарантии от завода-изготовителя и в технически исправном состоянии, все технические узлы и агрегаты были исправны, также тормозная система работала исправно", - сообщили в компании.

 
Напомним, вчера в Алматы на перекрестке столкнулись два автобуса. В результате аварии один человек погиб и более 20 получили травмы, в том числе девятилетний ребенок.
 
Позже в полиции рассказали подробности происшествия.
 

В полиции рассказали подробности ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Алматы

08.11.2022, 22:02 27691
В полиции рассказали подробности ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Алматы
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы днем 8 ноября на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толе би столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего один человек погиб, около 20 пострадали. В департаменте полиции рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия.
 

Предварительно, согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения, сегодня в 14.05 водитель автобуса МАЗ-203069, принадлежащего одному из частных перевозчиков, гр. А., 1987 года рождения, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки GOLDEN DRAGON под управлением гр. А., 1963 года рождения, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. После столкновения водитель автобуса 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на юго-восточный тротуар, где допустил наезд на пешеходов, в результате чего один из пешеходов - 37-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345, часть 3, УК РК. Назначены соответствующие экспертизы.


 

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