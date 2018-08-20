В Петропавловске разыскивают пропавшую без вести женщину

Петропавловск. 20 августа. Kazakhstan Today - Отдел криминальной полиции УВД Петропавловска разыскивает без вести пропавшую Мадьярову Багдат Каиргельдиевну, 1969 года рождения, передает Kazakhstan Today.

8 августа 2018 года, около 22.00, она ушла из дома по адресу: Петропавловск, улица Уалиханова, 19. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Женщина состоит на учете в одном из лечебных учреждений, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

Ее приметы: среднего роста, полного телосложения, волосы короткие темные, глаза карие. Предположительно была одета в платье синего цвета, туфли черные лакированные, ветровку молочного цвета. При себе имела сумку красную лакированную.

При имеющейся достоверной информации полиция просит обращаться в УВД Петропавловска по телефонам: 8 (7152) 39-48-37, 39-48-07, 8-474-239-11-61, или 102.

По данным полиции, с начала года в области разыскали 27 без вести пропавших человек.

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