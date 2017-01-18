Петропавловск. 18 января. Kazakhstan Today - В Петропавловске заблудившийся 10-летний мальчик провел ночь в подъезде, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

По информации пресс-службы, в минувший вторник, около 10 часов вечера, во второй отдел полиции обратилась жительница Петропавловска с заявлением о пропаже 10-летнего сына. Ребенок ушел из дома около 19.30 в магазин по улице Украинской и не вернулся. Полицейские незамедлительно ориентировали весь личный состав на поиски школьника, передает Kazakhstan Today.

"Было создано 20 поисковых групп, куда вошли более 50 оперативников, участковых инспекторов полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних. К поискам были подключены волонтеры", - рассказал начальник второго отдела УВД Петропавловска майор полиции Серик Альжанов.

В ДВД отметили, что поисковые работы велись всю ночь. В результате удалось установить, что мальчика видели в районе Бензостроя по улице Батыра Баяна. Также горожане видели его на железнодорожных путях. Полицейские первоначально не исключали, что Даниил может находиться у знакомых. По словам родителей, он имел такую привычку - по несколько часов задерживаться и несвоевременно возвращаться домой.

"К обеду местонахождение школьника было установлено. Как выяснилось, вечером, выйдя из магазина, он пешком направился к бабушке, но заблудился и ушел в другую сторону. После нескольких часов блуждания по городу, он вернулся в подъезд бабушкиного дома. Переночевал в подъезде. Сейчас школьника вернули домой", - проинформировали в пресс-службе.

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