В пяти областях Казахстана сохраняется риск обострения паводковой обстановки

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Комитете по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан состоялся брифинг по вопросам паводковой обстановки в стране, передает Kazakhstan Today.

Председатель КЧС Владимир Беккер рассказал о принимаемых мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. По его словам, в настоящее время сохраняется риск обострения паводковой обстановки в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

"Для проведения спасательных работ в Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях в состоянии повышенной готовности находятся группировки сил и средств аварийно-спасательных подразделений общей численностью 5 тыс. человек, 800 единиц техники, 180 плавсредств и 60 мотопомпы. На случай осложнения ситуации в Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, начата переброска дополнительных спасательных подразделений из Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей. Их общая численность составляет 84 человека, 19 единиц техники, 10 плавсредств, 24 мотопомпы", - сообщил Беккер.

Он также рассказал, что в этом году по республике произошло подтопление порядка 1,5 тыс.домов в 50 населенных пунктах Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областей и города Алматы.

Переливам воды через дорожное полотно подвергся 41 участок дорог, из них 40 автомобильных и 1 - через автомобильный мост (в ВКО, Алматинской, Карагандинской, ЗКО, Кызылординской областях).

"Первая волна подтоплений прошла в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях и городе Алматы. В настоящее время в этих регионах обстановка стабилизировалась. На сегодняшний день работы по ликвидации последствий подтоплений проводятся в Восточно-Казахстанской области. Остаются подтопленными 107 домов в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области. Работы по откачке воды в жилых домах и восстановлению транспортной инфраструктуры продолжаются", - отметил глава комитета.

Он подчеркнул, что заблаговременно было эвакуировано более 4 тыс. человек, из которых 3,2 тыс. человек уже вернулись в свои дома. В настоящее время в Восточно-Казахстанской области остаются эвакуированными 789 человек, которые размещены в эвакопунктах и у родственников.

По информации пресс-службы КЧС, в связи со сложившейся паводковой обстановкой режим ЧС местного масштаба действует в городе Семее, Зыряновском, Аягозском, Глубоковском, Шемонаихинском районах Восточно-Казахстанской области.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 677 человек, 160 единиц техники, 87 мотопомп и 16 плавсредств КЧС МВД РК, Национальной гвардии, местных исполнительных органов и местной полицейской службы.

"Все силы и средства, переброшенные из Алматы, Алматинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областей, полностью задействованы в работах по ликвидации последствий подтоплений на опасных участках и осуществляют работы по эвакуации населения, откачке талой воды и укладке мешкотары. Привлеченные силы и средства Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС осуществляют мониторинг за уровнем воды в Зыряновском и Катон-Карагайском районах Восточно-Казахстанской области. В целях мониторинга паводковой обстановки проводятся облеты территорий в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях и Астане", - сказал Беккер.

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