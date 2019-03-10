В полиции прокомментировали драку на одной из автобусных остановок в Караганде

Караганда. 9 марта. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали драку, произошедшую между кондуктором и пассажиром автобуса, передает Kazakhstan Today.

"Информация о "массовой драке" 8 марта текущего года на автобусной остановке "45-й квартал", размещенная в социальных сетях и некоторых СМИ, не соответствует действительности. Сотрудниками полиции установлены и опрошены водитель и кондуктор рейсового автобуса, которые пояснили, что 8 марта в салоне пассажирского транспорта двое пьяных нарушали общественный порядок. На просьбы кондуктора выйти из автобуса один из парней устроил с ним драку на автобусной остановке. Водитель и прохожие пытались разнять участников инцидента", - проинформировали в ведомстве.

Как отметили в департаменте полиции, никто из очевидцев не сообщил об этом инциденте в полицию. Вместо этого свидетели снимали конфликт на сотовые телефоны и размещали в соцсетях. По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 УК РК. Полиция устанавливает парней, спровоцировавших драку.

Департамент полиции Карагандинской области просит граждан проявлять гражданскую позицию и звонить на телефон 102 при любых нарушениях общественного порядка. Своевременный звонок в полицию может уберечь здоровье или спасти жизнь потерпевшим, а также привлечь правонарушителей к ответственности", - отметили в пресс-службе ведомства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства