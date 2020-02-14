В полиции прокомментировали гибель троих школьников в Алматы

По факту гибели 13-летних Дениса Мельникова, Вадима Сизова, Сабыра Дуйсегалиева проводится расследование. С целью установления причин смерти детей назначена судебно-медицинская экспертиза", -сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В ведомстве уточнили, что информация об исчезновении мальчиков, которые днем ушли в школу и не вернулись, в управление полиции Алатауского района поступила 12 февраля, около 21.00.
В первую очередь сотрудниками криминальной, ювенальной полиции, а также участковыми инспекторами были организованы оперативно-розыскные мероприятия. Посильную помощь в поиске детей оказали представители волонтерского движения Lider.kz", - рассказали в полиции.
На берегу водоема в микрорайоне Теректы, в Алатауском районе, были обнаружены три школьных рюкзака, принадлежащие подросткам.
К поисковым мероприятиям подключили водолазов республиканского оперативно-спасательного отряда.
Информацию о гибели школьников также прокомментировали в Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД.
13 февраля, в 04.31, на пульт 112 Алматы поступило сообщение от оперативного дежурного РОП Алатауского района о том, что в микрорайоне Теректы Алатауского района недалеко от искусственного канализационного коллектора найдены школьные рюкзаки. К месту происшествия незамедлительно направлены водолазы республиканского оперативно-спасательного отряда Комитета по ЧС МВД РК в количестве 7 сотрудников, 1 единиц техники, а также службы спасения города Алматы - 5 работников, 1 единица техники", - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Нурсултан Нурахметов.
Сегодня ближе к восьми часам утра тела детей были извлечены из воды.
Ранее сообщалось, что аким Алматы взял расследование гибели школьников под личный контроль.
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