Павлодар. 4 апреля. Kazakhstan Today - В полиции рассказали о конфликтах в семье жителя Аксу, совершившего самоподжог на дне рождения жены в присутствии гостей, передает Kazakhstan Today.

В результате самоподжога мужчина, 1968 года рождения, погиб, 5 человек доставлены в больницу с диагнозом "термический ожог общей площадью от 20 до 80%", пятеро несовершеннолетних госпитализированы с отравлением угарным газом", - сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 105 УК РК. Назначен ряд экспертиз, проводится проверка.

Установлено, что ранее между супругами происходили семейные ссоры, погибший злоупотреблял спиртными напитками. 12 февраля 2019 года привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) - наложен штраф в размере 12 625 тенге. 2 апреля 2019 года привлекался по части 1 статьи 73 КоАП РК за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений, однако суд Аксу в установлении особых требований отказал в связи с примирением сторон", - уточнили в полиции.

Как сообщалось ранее, пожар в частном доме в Аксу произошел вечером 3 апреля. По словам очевидца, в доме отмечали день рождения хозяйки. Когда гости сели за стол, 50-летний муж именинницы принес канистру бензина и попросил увести детей. После этого он взял спички и поджег себя.

Пытавшие остановить его гости получили ожоги и были госпитализированы. В результате происшествия сам мужчина скончался, еще 13 человек пострадали.

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