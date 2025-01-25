В работе еGov.kz и сайтов госорганов произошел сбой из-за технических неполадок Дополнено
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Технический сбой стал причиной неполадок в работе правительственных сайтов, портала и мобильного приложения eGov, а также может привести к сбою в работе ЦОНов и банков.
В связи с техническим сбоем по линии инфраструктуры серверного центра государственных органов наблюдается временная недоступность ряда сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", - говорится в сообщении АО "НИТ".
По этой причине пользователи компонентов порталов eGov.kz, E-license, "Открытое правительство", "Единый интернет-портал государственных органов мобильного приложения eGov Mobile" и других проектов АО "НИТ" могут столкнуться с частичной недоступностью сервисов перечисленных систем.
Специалисты АО "НИТ" прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности сервисов и планируют завершение работ в ближайшее время", - отметили в компании.
Также сообщается, что возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения и получения государственных услуг в приложениях банков второго уровня.
Дополнено 24.01.2025, 15.00
В Министерстве цифрового развития сообщили, что работа сервисов, сопровождаемых АО "НИТ", включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile, порталы E-license и "Открытое правительство", "Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов", а также сервис цифровые документы восстановлена.
Также восстановлен процесс получения государственных услуг в центрах обслуживания населения и в приложениях банков второго уровня.
В ведомстве также отметили, что проблемы в доступе к сервисам Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) носят глобальный характер и не связаны с техсбоем сервисов, сопровождаемых АО "НИТ". Аналогичные сбои зафиксированы во многих странах мира.