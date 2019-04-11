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В результате ЧП на территории администрации Алакольского нацпарка один человек погиб, семеро госпитализированы

10.04.2019, 19:27 7399
В результате ЧП на территории администрации Алакольского нацпарка один человек погиб, семеро госпитализированы
Талдыкорган. 10 апреля. Kazakhstan Today - В результате ЧП на территории администрации Алакольского государственного национального природного парка один человек погиб, семеро госпитализированы, передает Kazakhstan Today.
 

10 апреля, около 15.00, в городе Ушарале Алматинской области, на территории администрации Алакольского государственного национального природного парка, при проведении ремонтных работ насоса автоцистерны произошел хлопок", - сообщили в Комитете по ЧС. 

 
В результате в больницу Алакольского района с различными травмами доставлены 8 работников парка, один из которых скончался от полученных травм. Причина хлопка устанавливается.
 

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