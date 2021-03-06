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В результате ДТП на автодороге Алматы - Екатеринбург погибли три человека

05.03.2021 13420
Караганда. 5 марта. Kazakhstan Today - В результате ДТП с автобусом на автодороге Алматы - Екатеринбург в Шетском районе Карагандинской области погибли три человека, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в областном департаменте полиции, ночью 5 марта в Шетском районе Карагандинской области на автодороге Алматы - Екатеринбург, в 30 километрах от поселка Аксу-Аюлы, 34-летний водитель автомашины "Газель", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом марки VAN HOOL под управлением 56-летнего водителя. Автобус следовал по маршруту Тараз - Нур-Султан.
 
В результате ДТП водитель автомашины "Газель", 24-летний пассажир, а также 37-летний второй водитель автобуса от полученных травм скончались на месте.
 
В момент ДТП в автобусе находились четыре пассажира.
 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по часть 4 статьи 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование.
 

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