В ДТП на автодороге Байсерке - Караой погибли два человека, травмированы трое

АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - В результате ДТП на автодороге Байсерке - Караой погибли два человека, травмированы трое, в том числе ребенок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ДТП с участием внедорожника Volvo и легкового автомобиля Mercedes Benz произошло в ночь на 6 июля в Илийском районе. Предварительно установлено, что 32-летний водитель Volvo на 26-м км автодороги Байсерке - Караой допустил выезд на полосу встречного движения и в последующем столкнулся с Mercedes Benz", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Сообщается, что на месте происшествия погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне легковой автомашины.
В ДТП также пострадали трое человек, среди них 6-летний ребенок, которых с различными травмами госпитализировали", - уточнили в полиции.
Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 345, часть 4, УК РК.