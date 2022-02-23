В результате ДТП на трассе Уральск - Атырау два человека погибли, пострадал годовалый ребенок

ШЫМКЕНТ. 22 ФЕВРАЛЯ - Шестеро заключенных, отбывающие сроки за особо тяжкие преступления в колонии ИЧ-167/2, подрались между собой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инцидент произошел 20 февраля, дерущихся вовремя разняли сотрудники колонии и военные Нацгвардии, сообщает OTYRAR

Как сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области, все участники потасовки получили лишь незначительные травмы. Им оказана медицинская помощь, жизни и здоровью осужденных ничего не угрожает.

По факту происшествия в учреждение прибыли следственно оперативная группа и представители прокуратуры. Назначена служебная проверка.

В настоящее время обстановка в колонии строгого режима стабильна.

Отмечается, что участники конфликта отбывают наказание убийство, изнасилование и разбой.