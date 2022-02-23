В результате ДТП на трассе Уральск - Атырау два человека погибли, пострадал годовалый ребенок

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло 21 февраля в 14.50 на 35-ом километре трассы Уральск - Атырау, пишет портал "Мой Город".
33-летний водитель "ВАЗ" с российскими номерами столкнулся с грузовым DAF FT XF 105. В результате водитель и 34-летний пассажир легковушки погибли на месте. Ребенок 2021 года рождения доставлен в больницу", - отметили в пресс-службе ведомства.
По факту ДТП ведется следствие.
В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что у ребенка диагностирован перелом носовой кости со смещением. Общее состояние оценивается как средней тяжести.