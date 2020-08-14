Актобе. 13 августа. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Актюбинской области погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

11 августа, в 18.40, 20-летний водитель автомашины Opel Vectra, житель Темирского района, двигаясь по автодороге Актобе - Богословка со стороны поселка Сазда в направлении Актобе, напротив автобусной остановки Строитель-1 выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил столкновение со встречной автомашиной марки Toyota Camry. В результате дорожно-транспортного происшествия, два пассажира автомашины Opel Vectra от полученных травм скончались в БСМП Актобе", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

По данным полиции, 4 пассажира автомашины Toyota Camry доставлены в БСМП Актобе, трое из которых после осмотра отпущены, один госпитализирован.





Водитель автомашины Opel Vectra госпитализирован в НХО БСМП Актобе. Выяснилось, что он в 2019 году был лишен права управления транспортным средством по статье 608 части 1 КоАП РК сроком на 3 года. Взята кровь на алкоголь и назначена химико-токсикологическая экспертиза.

Кроме того, по данным ведомства, 12 августа, в 04.00, 33-летний водитель автомашины Аudi 100 C4, житель Кобдинского района, двигаясь по автодороге Самара - Шымкент со стороны Актобе в направлении поселка Кобда, вблизи поселка Сарытогай Алгинского района, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Iveco МI 80E под управлением жителя Щучинска Акмолинской области. В результате ДТП водитель автомашины Аudi 100 C4 от полученных травм скончался на месте ДТП.

Данные факты ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначен и проводится ряд всех необходимых экспертиз.

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