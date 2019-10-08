В результате ДТП в Алматы один человек погиб, семеро пострадали

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Алматы. 7 октября. Kazakhstan Today - В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Алматы один человек погиб, семеро пострадали, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, в начале первого минувшей ночи на пересечении улиц Желтоксан и Айтеке би произошло ДТП. В Следственном управлении департамента полиции города Алматы проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия.

По материалам уголовного дела, водитель автомашины марки БМВ, следуя по улице Айтеке би в западном направлении, выехал на пересечение с улицей Желтоксан и проигнорировал действие дорожного знака 2,4 "Уступи дорогу", в результате чего он допустил столкновение с автомашиной "Фольксваген-Туарег", а затем с "Рено-Логан".

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 345 УК РК. Водитель автомашины марки БМВ, 1991 года рождения, житель Алматинской области, в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП", - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия всего пострадали 8 человек: из автомашины БМВ - водитель и два его пассажира, один из которых скончался позже в больнице, из автомашины "Фольксваген-Туарег" - три пассажира, из автомашины "Рено-Логан" - два пассажира. С телесными повреждениями различной тяжести они были доставлены в больницу.

В ближайшее время, согласно уголовно-процессуальному законодательству, виновник аварии, гражданин Н., будет представлен суду для избрания меры пресечения на период досудебного расследования. Следствие ходатайствует о содержании под стражей. В рамках уголовного дела будут назначены соответствующие экспертные исследования", - резюмировала подполковник Азирбек.

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