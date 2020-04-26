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В результате ДТП в Алматы пострадали трое полицейских

25.04.2020, 17:57 8560
Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Турксибском районе Алматы пострадали трое полицейских, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в городском департаменте полиции, ДТП произошло днем 25 апреля. Водитель автомашины Toyota, следуя по улице Клары Цеткин в северном направлении, проигнорировав действие дорожного знака "уступи дорогу", выехал с второстепенной дороги на главную, на улицу Бекмаханова, и допустил столкновение с полицейской автомашиной. 
 

В результате ДТП трое сотрудников полиции, находившиеся в служебном транспорте, получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе. 

 
По данному факту проводится расследование. 
 

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