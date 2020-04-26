В результате ДТП в Алматы пострадали трое полицейских

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - В результате ДТП в Турксибском районе Алматы пострадали трое полицейских, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, ДТП произошло днем 25 апреля. Водитель автомашины Toyota, следуя по улице Клары Цеткин в северном направлении, проигнорировав действие дорожного знака "уступи дорогу", выехал с второстепенной дороги на главную, на улицу Бекмаханова, и допустил столкновение с полицейской автомашиной.

В результате ДТП трое сотрудников полиции, находившиеся в служебном транспорте, получили телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту проводится расследование.

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