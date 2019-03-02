Астана. 1 марта. Kazakhstan Today - В результате пожара в одной из многоэтажек Астаны госпитализированы 5 человек, передает Kazakhstan Today.

28 февраля в 22.18 в Астане в квартире на третьем этаже ЖК Камал-4 по улице Бухар жырау произошло возгорание домашних вещей и балкона на площади 15 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС.

По данным КЧС, часть жильцов эвакуировались самостоятельно. 11 человек обратились за медицинской помощью, 5 из них госпитализированы.

Прибыв к месту пожара пожарные спасли 25 человек, в том числе 10 детей. Пожар локализован в 22.46 и ликвидирован в 22.58. К тушению пожара были привлечены 23 человека личного состава и 5 единиц пожарной техники ДЧС Астаны", - отметили в ведомстве.

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