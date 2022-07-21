В Риддере во время пожара эвакуировано 7 человек

Фото: Telegram-канал Патриот

КАРАГАНДА. 21 ИЮЛЯ - Шахтеры рудника Акжал ТОО "Нова цинк" в Шетском районе Карагандинской области устроили забастовку - они требуют повышения зарплаты на 50 процентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам бастующих горняков, зарплата уже много лет остается на прежнем уровне.

Руководство ТОО не хочет повышать зарплату. Денег не хватает, а ведь у всех семьи, дети, кредиты", - говорят они.

Кроме того, рабочие недовольны условиями работы - оборудование старое, изношенное. Средств индивидуальной защиты не хватает.

На переговоры прибыл исполняющий обязанности акима Шетского района Даурен Карсембаев, сообщает Telegram-канал "Патриот".

Он просил шахтеров разойтись по рабочим местам и не срывать графики, при этом обещал сесть за стол переговоров с руководством предприятия. Также в переговорах участвует прокурор района Елдос Жаппар.

В акимате области сообщили, что к вечеру 20 июля забастовка завершена.

Проведены переговоры, есть определенные договоренности по организационным вопросам. Остальные вопросы будут решены до 3 августа", - сообщили в акимате Карагандинской области.