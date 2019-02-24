В России 18-летний казахстанец свел счеты с жизнью в прямом эфире

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - В России 18-летний Ирфан Ахмеджанов из Шымкента повесился в прямом эфире, передает Kazakhstan Today.

За последними минутами жизни юноши наблюдали его подписчики в соцсети, они же обратились в правоохранительные органы. Родители не могут понять, что толкнуло их сына свести счеты с жизнью, сообщает телеканал КТК

По словам родных, Ирфан Ахметжанов был активным и жизнерадостным. Друзья называли его Гуф. Он подрабатывал диджеем и ведущим на мероприятиях. Совсем недавно сделал предложение девушке. О планах поехать в Москву на заработки родные узнали за день до отъезда. Неожиданно для родственников Ирфан оказался в Новом Уренгое. Пробыл там всего три дня.

"Через день он мне написал, что он в Новом Уренгое, проходит стажировку монтажником и вышел на работу", - рассказала сестра парня Дания Коковина.

Ирфан рассказал Дание, что ему оплатили жилье и дают суточные. На связи с сестрой он был постоянно. В день трагедии сообщил: у него все хорошо. Но на странице в социальной сети опубликовал музыкальный трек под названием "Гуф умер". Видимо, никто этой записи не придал значения.

"Где-то последняя эсэмэска, фотографию он мне прислал, это было в 19.20. Он мне написал, что попозже ответит мне. Я ему написала: "Хорошо". И больше он на связь не вышел со мной", - рассказала Дания Коковина.

Через двадцать минут Ирфан запустил прямую трансляцию через мобильный телефон. Но перед этим закрыл своей сестре доступ для просмотра его эфира. Встал на стул, надел петлю на шею, помахал рукой и сделал смертельный шаг.

Через несколько часов о смерти брата и сына узнала его семья.

"Мне позвонила дочка и сказала: Ирфан повесился. Ну, я позвонил второй дочке. Потом скинул ей телефон следователя. И уже сами напрямую ему звонили. И нам следователь сказал и скинул удостоверение личности", - рассказал отец парня Касым Ахмеджанов.

Пока неизвестно, оставил ли Ирфан предсмертную записку. Обо всех деталях трагедии родным сообщат российские следователи, когда они приедут в Новый Уренгой.

В Министерстве иностранных дел РК пообещали помочь семье привезти тело в Шымкент и оформить документы. Но у родственников погибшего парня нет средств даже поехать в Россию.

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