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В Рудном на детской площадке нашли тело 12-летнего мальчика

03.06.2022, 21:04 6656
РУДНЫЙ. 3 ИЮНЯ - Тело ребенка 2009 года рождения обнаружено днем 3 июня на детской площадке, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело находилось на турнике в подвешенном состоянии. Причины гибели ребенка устанавливаются, сообщает Iagorod.kz.
 
По одной из версий, случайно в процессе игры с веревками могло произойти удушение.
 
Известно, что погибший мальчик учился в пятом классе.
 

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В Центральном парке Караганды на ребенка упал столб

03.06.2022, 20:45 7126
В Центральном парке Караганды на ребенка упал столб
КАРАГАНДА. 3 ИЮНЯ - 3 июня в 12.35 в Центральном парке на 10-летнего мальчика во время катания на велосипеде упал столб освещения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Пострадавшего ребенка доставили в МБ Макажанов, сообщает eKaraganda
 
По информации управления здравоохранения Карагандинской области, ребенок 2011 года рождения осмотрен нейрохирургом. Обследован. Выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Острый период. Ушибленная рана теменной области. Сделано ПХО раны. Отпущен амбулаторно в удовлетворительном состоянии.
 
Факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
 

В Акмолинской области подросток угнал авто и совершил ДТП

03.06.2022, 19:33 8426
В Акмолинской области подросток угнал авто и совершил ДТП
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 3 ИЮНЯ - По предварительным данным, 2 июня около 07.20 на 129-м км автодороги Макинск - Аксу - Торгай 15-летний житель Степногорска, управляя автомашиной Volkswagen Golf, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате опрокидывания несовершеннолетние пассажиры в возрасте 13, 15 и 16 лет вылетели из автомобиля, сообщает Polisia.kz
 
После ДТП подростки на попутных авто добрались до Степногорска, где рассказали родителям о случившемся. С различными травмами они были госпитализированы в городскую больницу. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 2, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена экспертиза. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку в Степногорске.
 
В ходе проверки выяснилось, что подросток без спроса взял ключи от автомобиля родственника. За нахождение несовершеннолетних вне жилища после 23.00 их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей".
 

Учителя одной из школ Туркестанской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней школьницы

03.06.2022, 13:26 11951
Учителя одной из школ Туркестанской области подозревают в изнасиловании несовершеннолетней школьницы
Фото: pixabay.com
ТУРКЕСТАН. 3 ИЮНЯ - Учителя информатики одной из школ Сарыагашского района Туркестанской области подозревают в изнасиловании девятиклассницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О шокирующем инциденте написала в Instagram блогер Саида Турсуметова.

История, которую мне сегодня поведали, из разряда шокирующих. В одной из Сарыагашских школ учитель информатики якобы изнасиловал девятиклассницу. Прямо в школе. В полиции даже якобы есть фото места происшествия. Есть оно и у одного из учителей", - цитирует Турсуметову "Экспресс-К".

 
По словам блогера, после появления публикации с ней связался руководитель отдела развития человеческого потенциала Сарыагашского района Даулет Акатов.
 

Он рассказал, что сейчас в школе и в селе, где это все произошло, работает специальная группа. Сегодня до 18.00 обещали предоставить ответ. Очень понравилось, как Даулет Анасович сказал: "Школа не публичный дом, а потому все виновные понесут наказание", - пишет журналистка.

 
В школе также ждут проверку из министерства образования. 
 
В пресс-службе управления развития человеческого потенциала Туркестанской области "Экспресс К" сообщили следующее:
 

Мы в курсе этой информации. Над этим вопросом работают компетентные органы. Ведутся работы по внутренней проверке. Пока без подтверждения достоверности никакая иная информация не разглашается. Если будет установлена достоверность информации, управление развития человеческого потенциала Туркестанской области примет соответствующие меры".

 
Инцидент также прокомментировали в департаменте полиции Туркестанской области.
 

Сообщаем, что 30.05.2022 года в Сарыагашский РОП с заявлением обратилась местная жительница по факту действий сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 122, часть 1, УК РК "Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Подозреваемый молодой человек установлен и задержан", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

 
В рамках начатого досудебного расследования назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
 
Напомним, в Рудном воспитатель детского дома получил 23 года тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней.
 

В Кокшетау пьяный посетитель избил сотрудницу кафе

03.06.2022, 11:57 13021
КОКШЕТАУ. 3 ИЮНЯ - В Кокшетау пьяный 25-летний посетитель избил сотрудницу кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

1 июня в управление полиции города Кокшетау поступило заявление администратора одного из развлекательных заведений областного центра. Сотрудница кафе сообщила, что 1 июня около 03.00 ночи один из клиентов заведения ударил по лицу и животу работницу кафе и покинул здание", - информирует Polisia.kz

 
Сообщается, что личность подозреваемого была установлена, им оказался 25-летний горожанин. 
 

Выяснилось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул в заведении. Его попыталась разбудить сотрудница кафе, тогда он и напал на нее", - пояснили в полиции. 

 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Также назначена судебно-медицинская экспертиза. 
 
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области избили администратора сауны.
 

ДТП с участием двух пассажирских автобусов и грузовика произошло в Актюбинской области

03.06.2022, 10:05 15081
Фото: ДП Актюбинской области
АКТОБЕ. 3 ИЮНЯ - В четверг, 2 июня, на трассе Самара - Шымкент напротив жилого массива "Жана Коныс" произошла дорожная авария с участием грузового автомобиля и маршрутных автобусов №№ 21 и 45, стоящих на остановочной площадке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Водитель грузового автомобиля HOWO допустил столкновение с маршрутным автобусом № 21, перевозившим 45 пассажиров. От удара маршрутный автобус № 21 столкнулся с маршрутным автобусом № 45, перевозящим 33 пассажира, проинформировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.
 
В результате ДТП пассажиры маршрутных автобусов с различными травмами доставлены в больницу.
 

В Актау один подросток утонул, двоих удалось спасти

02.06.2022, 20:48 22141
АКТАУ. 2 ИЮНЯ - Один подросток утонул, двоих спасли на пляже в районе поселка Приморский в Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщение о трагедии поступило на пульт спасателей 2 июня в 17.13, сообщает "Лада".
 

Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на "Солдатском пляже", утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.

 

Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции

02.06.2022, 16:55 24211
Погоня как в боевике: в Нур-Султане водитель КамАЗа снес полицейскую машину и напал на сотрудников полиции
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Водитель КамАЗа устроил аварию в Нур-Султане, а затем попытался скрыться с места происшествия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На видео, опубликованном в telegram-паблике Qumash, водитель большегруза, пытаясь скрыться от погони, сначала намеренно таранит полицейскую машину, а затем нападает на сотрудников полиции с кулаками. 
 

Тут и ГТА, и "Форсаж", и "Бойцовский клуб", - прокомментировали видео очевидцы. 

 
 
Инцидент прокомментировали в полиции.
 

30 мая в столице в 17.20 произошло ДТП с участием 39-летнего водителя автомашины КамАЗ, который пытался скрыться с места происшествия. В ходе преследования правонарушитель оказал неповиновение, проигнорировав законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, допустив столкновение с патрульной автомашиной, а также оказал физическое сопротивление при задержании", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

 
По факту начато досудебное расследование по статье 380, часть 3, пункт 1, УК "Применение насилия в отношении представителя власти, в отношении двух и более лиц, заявили в департаменте.
 
Подозреваемый арестован на два месяца.
 

В Восточном Казахстане локализован лесной пожар

02.06.2022, 14:50 21511
В Восточном Казахстане локализован лесной пожар
Фото: ДЧС Восточно-Казахстанской области
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 ИЮНЯ - В Восточном Казахстане на территории ГЛПР "Семей Орманы" Жана-Семейского филиала локализован лесной пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Пожар, начавшийся 1 июня 2022 года на территории ГЛПР "Семей Орманы" Жана-Семейского филиала, Подгороднее лесничество, в лесной лесопокрытой зоне был локализован 2 июня в 11.00", - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. 

 
По данным департамента, в тушении были задействованы силы лесников и департамента по ЧС ВКО, местных исполнительных органов, воинской части № 68303 МЧС. Всего 399 человек личного состава и 85 единиц техники. 
 

Предварительная причина - грозовой разряд. Ориентировочная площадь составила 200 - 250 гектаров. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ДЧС региона.


 

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