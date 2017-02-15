В Рудном произошел пожар в Ледовом дворце спорта

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В Рудном произошел пожар в Ледовом дворце спорта14.02.2017
  • Фото: http://www.ng.kz
Происшествия  16:51

Костанай. 14 февраля. Kazakhstan Today - В городе Рудном произошел пожар в Ледовом дворце спорта, сообщили в ДЧС Костанайской области.

По информации ДЧС, 13 февраля, в 21.50, в здании Ледового дворца по улице Ленина произошел пожар. Очаг возгорания находился в подвале Ледового дворца спорта: горел древесный мусор. Пожар был локализован в 22.22 и ликвидирован в 22.37. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, передает Kazakhstan Today.

Из здания во время пожара было эвакуировано 5 человек, детей среди них не было.

Как пишет сегодня "Наша газета", пожар не повлияет на проведение матчей. Назначенные на 15 февраля матчи между ХК "Горняк" и "Темиртау" пройдут по расписанию. Но тренировки, по данным издания, в Ледовом дворце сегодня отменены.

Как сообщили на вахте Ледового дворца, предварительная версия пожара - короткое замыкание в бытовке подвала, из-за этого и произошло возгорание. Во время пожара здание обесточили. Сейчас здание привели в порядок, к обеду дали свет. Из ценного имущества ничего не пострадало.
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