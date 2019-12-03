Рудный. 2 декабря. Kazakhstan Today - В Рудном пропал 13-летний мальчик, передает Kazakhstan Today.

Управление полиции Рудного разыскивает без вести пропавшего Матвеева Дениса Вячеславовича, родившегося 23 апреля 2006 года, сообщает alau.kz

Ребенок 28 ноября, в 07.50, ушел в школу и не вернулся, говорится в ориентировке, которую распространила пресс-служба департамента полиции области.

Приметы пропавшего ребенка: европейский тип лица, рост 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, короткие, глаза серые. Был одет в шапку серо-зеленого цвета, куртку коричневого цвета, брюки черного цвета, рубашку белого цвета, ботинки черного цвета. При себе имел рюкзак черного цвета, пакет оранжевого цвета со спортивной формой.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в управление полиции Рудного по телефонам: 3-31-27, 3-30-20, 8 775 435 9044, 8 708 338 9355, 8 747 806 8464 или 102.

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