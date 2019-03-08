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Костанай. 7 марта. Kazakhstan Today - В селе Костанайской области волк напал на двух людей, один из пострадавших - ребенок 2007 года рождения, передает Kazakhstan Today.

5 марта 2019 года в селе Ашутасты Костанайской области волк напал на людей - пострадали ребенок 2007 года рождения, у которого диагностировали укушенную рану голени, и взрослый 1992 года рождения, который получил укушенную рану кисти, сообщили в департаменте охраны общественного здоровья региона.

Данные лица обратились за медицинской помощью, где им начат курс антирабической иммунизации. В настоящее время ребенок находится на стационарном лечении в Аркалыкской региональной больнице, взрослый находится на амбулаторном лечении. Определен круг контактных лиц с больным животным для назначения курса профилактической иммунизации", - отметили в ведомстве.

Патологический материал от животного отобран и направлен на исследование в лабораторию Костанайского филиала Республиканской ветеринарной лаборатории Комитета ветконтроля и надзора МСХ РК.

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