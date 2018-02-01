Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
1 февраля 2018
  • 21
  • :
  • 48
Все области
-7º Туман
днем 5º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

В Семее на ходу загорелся автобус01.02.2018
Происшествия  10:47

Усть-Каменогорск. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Семее на ходу загорелся автобус, в салоне в это время находились только водитель и кондуктор, передает Kazakhstan Today.

"Вчера вечером во время движения по улице Абая загорелся автобус марки MAN 1988 года выпуска. Огонь захватил сгораемые детали моторного отсека. Водитель до возникновения пожара заметил неполадки в автобусе и снялся с маршрута. Когда он следовал в автопарк, его автобус загорелся, он вывернул автобус на стоянку, эвакуировался вместе с кондуктором и вызвал службу пожаротушения", - рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Команда огнеборцев СПЧ-2 доехала до места пожара за пару минут. Пожарные подали один ствол с пеной и быстро ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

По данным ведомства, в качестве причины пожара отрабатывается версия о неосторожном обращении с агрегатом повышенной опасности. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

В ликвидации пожара было задействовано две единицы техники и семь сотрудников службы пожаротушения.
Просмотров: 6206
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
01.02.2018   17:33
Фото: http://azh.kz
Самолет "Эйр Астаны" не смог взлететь в Атырау из-за неисправности двигателя
01.02.2018   12:46
В Караганде ищут свидетелей смертельного наезда на пешехода
01.02.2018   11:11
Жильцы ЖК "Дипломат" в Астане остались без воды из-за прорыва трубы
01.02.2018   10:47
В Семее на ходу загорелся автобус
01.02.2018   09:52
Четыре дебошира оказали сопротивлении полиции при задержании на станции Луговая
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today