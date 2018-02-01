Усть-Каменогорск. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Семее на ходу загорелся автобус, в салоне в это время находились только водитель и кондуктор, передает Kazakhstan Today.

"Вчера вечером во время движения по улице Абая загорелся автобус марки MAN 1988 года выпуска. Огонь захватил сгораемые детали моторного отсека. Водитель до возникновения пожара заметил неполадки в автобусе и снялся с маршрута. Когда он следовал в автопарк, его автобус загорелся, он вывернул автобус на стоянку, эвакуировался вместе с кондуктором и вызвал службу пожаротушения", - рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Команда огнеборцев СПЧ-2 доехала до места пожара за пару минут. Пожарные подали один ствол с пеной и быстро ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

По данным ведомства, в качестве причины пожара отрабатывается версия о неосторожном обращении с агрегатом повышенной опасности. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

В ликвидации пожара было задействовано две единицы техники и семь сотрудников службы пожаротушения.

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