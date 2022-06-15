В Семее пожарные спасли 16 детей во время пожара в многоэтажке

Пожарные спасли двоих детей 2006 и 2008 года рождений из сильно задымленного жилого помещения. С признаками отравления продуктами горения они были доставлены в медучреждение. Еще 31 житель, 14 из которых дети, спасены пожарными по лестничному маршу", - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Также сотрудниками службы пожаротушения эвакуировано 50 человек из опасной зоны, из них 15 детей.
Огонь ликвидирован на площади 32 квадратных метра. Всего в тушении было задействовано 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная причина пожара - несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", - добавили в департаменте.