В Семее пожарные спасли 16 детей во время пожара в многоэтажке

КАРАГАНДА. 14 ИЮНЯ - Тяжелая инфекция косит скот в Карагандинской области. В Шетском районе уже погибли 76 коров и телят. Еще более 150 - под наблюдением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Чтобы мясо больных животных не попало на прилавки, в поселке Акшокы выставлен санитарный пост, а туши сжигают в специальных печах, заверили ветеринары, сообщает телеканал " Астана ".

Фермеры говорят, что буренки и молодняк погибли в считанные дни с одинаковыми симптомами - вялость, шаткая походка, высокая температура тела и отказ от еды.





Местные ветврачи предполагают, что это анаэробная инфекция. Так как поголовье не было привито.

Мы сразу подозреваем на инфекционное заболевание. Почему на анаэробы? Потому что там, если по плану, в этом селе мы должны провакцинировать 3 тысячи голов. А мы провакцинировали всего 25%. Потому что у нас вакцины не было. Украина поставляет нам вакцину, Россия поставляет нам вакцину. Диагностика с Украины идет. Плановая вакцинация - мы объем тоже не дополучили", - сказал глава управления ветеринарии региона Кайырбек Турсынбеков.

Распространению болезни могла способствовать сухая жаркая погода в степи, говорят специалисты. Потери сельчанам обещают возместить.

Вместе с тем ветеринары просят ускорить процесс закупа препаратов. В регионе не хватает более 350 тысяч доз вакцины против вирусной диареи и инфекционных болезней, рассказали чиновники.