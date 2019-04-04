В Северном Казахстане из-за размыва закрыт участок трассы Екатеринбург - Алматы

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области из-за размыва закрыт участок трассы Екатеринбург - Алматы, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Северо-Казахстанской области в связи с размывом закрыт участок трассы республиканского значения Екатеринбург - Алматы, на 795-м - 856-м километрах. Движение автотранспорта осуществляется через село Рузаевка", - сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Также в ведомстве проинформировали, что 2 апреля, в 04.50, в Кокшетау из-за повышения уровня воды в реке Кылшакты было подтоплено шесть домов и 15 дворов. На сегодняшний день вода откачена из всех домов и 11 дворов.

В КЧС пояснили, что в ночь на 2 апреля в Кокшетау повысился уровень воды в реке Кылшакты в результате прорыва Кенесаринской плотины. Еще одной причиной явились притоки с Бурабайского и Зерендинского районов из-за таяния снега в результате плюсовых температур воздуха. При этом 31 марта выпало 10-15 сантиметров снега.

На данный момент местными властями и департаментом по ЧС проведена работа по укреплению русла реки Кылшакты: уложено 150 единиц мешкотары и отсыпано 80 тонн песка. Всего было откачано 7840 кубометров воды. Задействовано 16 мотопомп, 4 ассенизаторских машина, 2 трактора и 2 пожарные автоцистерны.

На сегодняшний день в Акмолинскую, Павлодарскую и Северо-Казахстанскую области переброшены дополнительные силы и средства из городов Нур-Султана (ЦРАОСО - 30 человек, 6 единиц техники), Шымкента (ОСО - 21 человек, 5 единиц техники) и Жамбылской области (ОСО - 30 человек и 5 единиц техники).

По данным КЧС, в поселке Бескарагай Восточно-Казахстанской области по состоянию на 06.00 сегодня остаются подтопленными грунтовыми водами 3 частных жилых дома, которые находятся в прибрежной равнинной зоне озер Камышинское, Доманское и Куликовское. Сейчас проводятся работы по откачке воды.

Также в ведомстве проинформировали, что с 15 марта по 3 апреля текущего года по республике переливам воды через дорожное полотно подверглось 17 участков автомобильных дорог (в Карагандинской - 13, в Акмолинской - 2, в Павлодарской области - 1, в СКО - 1).

На опасных участках дополнительно возведено 5163 метров временных дамб, набрано и уложено 50 736 штук мешкотары с инертным материалом, откачано 997 881 кубометр воды в Акмолинской, Карагандинской областях, СКО и ВКО. В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ в этих регионах задействовано 692 человека, 177 единиц техники, 63 мотопомпы и 21 плавсредство.

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