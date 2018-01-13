В Северном Казахстане найдено тело молодого учителя, заблудившегося во время бурана

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В Северном Казахстане найдено тело молодого учителя, заблудившегося во время бурана12.01.2018
Происшествия  16:48

Петропавловск. 12 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области обнаружено тело 20-летнего жителя Уалихановского района, который пропал накануне во время бурана, передает Kazakhstan Today.

"В минувший четверг учитель вышел со школы около 12.30 и домой не вернулся. Известно, что по пути, заблудившись, он заходил в дом односельчанина, после чего в условиях плохой видимости из-за бурана ушел в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе ДВД СКО.

Больше суток полицейские, сотрудники ЧС, акимата и местные жители вели поиски 20-летнего жителя села Береке. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружили в 10 километрах от села. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
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