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В Шымкенте расследуют факт избиения ребенка матерью (ВИДЕО)

23.10.2018, 21:09 17135
Шымкент. 23 октября. Kazakhstan Today - В департаменте полиции Шымкента прокомментировали инцидент с избиением ребенка, произошедший в городском Центре занятости, передает Kazakhstan Today.

По факту опубликованного видео в социальной сети в Инстаграм о возможном применении физического насилия в отношении несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщили в пресс-службе департамента.


Речь идет о видеозаписи, на которой женщина бросила своего ребенка в туалете на пол. Она грубо и нецензурно выражалась в адрес тех людей, которые пытались ее остановить. В комментариях пользователя, говорится, что "это было сегодня в туалете Центра занятости в Шымкенте. Женщина грубила тем, кто заступился за ребенка, которого она избивала ногами", пишет портал "Отырар".


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