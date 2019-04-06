В школе-интернате Уральска 11 детей поместили в изолятор с жалобами на тошноту и рвоту

Уральск. 5 апреля. Kazakhstan Today - В школе-интернате имени М. Утемисова в Уральске 11 учеников 5-х и 7-х классов поместили в изолятор с жалобами на тошноту и рвоту, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила директор школы Майра Есенгазиева, заболели сразу несколько учеников.

"Вчера в 8 часов вечера одного ребёнка стало тошнить и вырвало. Он обратился к врачу, после него по очереди и остальные ребята сообщали о таком же состоянии. Всех учеников мы поместили в изолятор, чтобы оказать им медицинскую помощь, выяснить причину их плохого самочувствия. С вечера и всю ночь дети находятся под постоянным контролем врачей. На данный момент они чувствуют себя хорошо", - рассказала она.

Директор также отметила, что о произошедшем известили родителей детей и санитарно-эпидемиологическую станцию. В интернате ожидается комиссия, пишет "Уральская неделя"

По словам врача-педиатра интерната Алии Махметовой, заболевшие дети жаловались на рвоту.

"Мы сразу сделали промывание желудка. Всю ночь дети находились под наблюдением, мерили температуру. Все было в порядке, температура - в норме. Скорее всего, у детей вирусная инфекция. По протоколу, если после промывания желудка у пациента не повторялась рвота и не поднималась температура, мы можем не вызывать скорую помощь. Инфекциониста мы вызвали из поликлиники №6, к которой прикреплена школа", - пояснила она.

Вместе с тем издание пишет: источник, пожелавший остаться неназванным, утверждает, что дети продолжают испытывать тошноту, у некоторых продолжается рвота. По его словам, ученики, похоже, отравились недоброкачественной пищей: "Детей опрашивали, они все указывают на прокисший вкус котлет, которые они поели в столовой".

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что им об этом инциденте неизвестно. "С признаками отравления в медучреждения дети не поступали", - сказали в пресс-службе.

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