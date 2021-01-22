В Шу сотрудник полиции насмерть сбил женщину

Шу. 21 января. Kazakhstan Today - В Шу Жамбылской области полицейский на служебной машине сбил человека, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел недалеко от вокзала города Шу. 25-летний сотрудник районного отдела криминальной полиции сбил женщину. От сильного удара 48-летняя женщина скончалась на месте еще до приезда медиков. Свидетели случившегося говорят, что водитель был пьян и хотел скрыть свою причастность к органам власти. В полиции все эти скандальные заявления категорически опровергли. И уточнили: женщина переходила дорогу в неположенном месте. Но за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть, уголовное дело все же завели, сообщает телеканал КТК

В настоящее время сотрудник водворен в ИВС. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 25-летний полицейский не употреблял алкоголь и наркотические средства. На сегодняшний день ведется расследование. Записи со всех видеокамер будут тщательно изучены, назначены все необходимые экспертизы", - сказала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

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