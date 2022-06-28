В Шымкенте 22-летняя беременная покончила с собой

ШЫМКЕНТ. 27 ИЮНЯ - Трагедия произошла на прошлой неделе в одной из многоэтажек города в 18-м микрорайоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Со слов соседей, погибшая проживала вместе со своей подругой. В этот дом они переехали дней за 10 до несчастного случая. Обе работали, приходили лишь по вечерам. Снимали квартиру, жалоб от соседей на их счет не поступало, сообщает OTYRAR.
На прошлой неделе одна из подруг решила свести счеты с жизнью - девушка повесилась в квартире. В полицию об этом сообщили соседи, приехали также сотрудники скорой медицинской помощи. Однако спасти девушку не удалось, к тому моменту она уже была мертва.
При визуальном осмотре тела эксперты не обнаружили телесных повреждений. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Енбекшинского РУП по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза", - прокомментировали инцидент в департаменте полиции Шымкента.
Со слов очевидцев трагедии, девушка была в положении. Однако официального подтверждения этой версии нет. Все обстоятельства и причины предстоит выяснить полицейским.