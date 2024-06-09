В Шымкенте частично обрушился автомобильный мост

Фото: МЧС РК

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Семей. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В противопожарную службу Абайской области поступило сообщение, что на территории центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы" горит лес, сообщает пресс-служба МЧС РК.





На место выехали сотрудники ГЛПР "Семей орманы", а также силы и средства ДЧС региона. По прибытии лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га.





В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо. Владелец трактора, который оказался жителем села Боровлянка, был оштрафован на 184 600 тенге.





Напомним, в Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров.





В июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались , что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.



