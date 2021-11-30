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В Шымкенте произошло смертельное ДТП из-за приступа эпилепсии у водителя

29.11.2021, 10:20 43039
В Шымкенте произошло смертельное ДТП из-за приступа эпилепсии у водителя
ШЫМКЕНТ. 29 НОЯБРЯ - 28 ноября в 17.30 в Шымкенте на пересечении улиц Акпан батыра и Маншук Маметовой у водителя Toyota Camry случился приступ эпилепсии за рулем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Шымкенте у водителя легкового автомобиля произошел приступ эпилепсии. Как сообщили очевидцы корреспондентам программы "Экстренный вызов", мужчина 35-40 лет потерял сознание. Неуправляемая иномарка врезалась в дерево, пишет Otyrar.kz.
 
В результате ДТП водителя зажало в автомобиле. На место происшествия вызвали службу спасения города Шымкента и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя.
 
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции. В салоне автомобиля погибшего водителя находился пассажир. Он получил легкие ушибы.
 
Как пишет издание, эпилепсия является противопоказанием к получению водительских прав. Однако существует ряд исключительных случаев, когда людям, страдающим от этого недуга, все же могут выдать разрешение на управление авто. Не исключено, что погибший как раз относился к этой категории.

 

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