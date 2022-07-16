В Шымкенте ребенок утонул в домашнем бассейне

Фото: ДЧС Алматинской области

КОНАЕВ. 15 ИЮЛЯ - Инцидент произошел утром 14 июля в селе Иргели Карасайского района Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Узнав от матери трехлетней девочки о том, что ребенок упал в туалет, отец с сыном бросились на помощь. Сначала мужчина хотел спуститься сам, но отверстие не позволило этого сделать. Тогда десятилетний Алихан вызвался спуститься в выгребную яму. Обвязав веревкой сына, отец мальчика спустил его в туалет и быстро вытащил сначала девочку, затем сына, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

В ДЧС подчеркнули, что герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребёнка.