В Шымкенте в ДТП погибла мать троих детей

Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 26 АВГУСТА - 26 августа на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Кошерова произошла авария с участием автомашин Toyota Camry и Audi S8, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате ДТП пассажирка Toyota Camry скончалась на месте происшествия, трое малолетних детей с разными телесными повреждениями доставлены в городскую детскую больницу, сообщает Polisia.kz.
Водителям автомашин и двум пассажирам оказали медицинскую помощь в городской клинической больнице, после чего их отпустили домой.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится досудебное расследование.