Шымкент. 25 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте загорелся строящийся терминал аэропорта, передает Kazakhstan Today.

В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщение о возгорании поступило 25 августа, в 06.55. Пожар начался в четырехэтажном новостроящемся терминале частной авиакомпании SCAT, расположенном возле аэропорта.

На место происшествия выехали 13 единиц техники, 40 человек личного состава ДЧС, а также сотрудники медицины катастроф.

При тушении пожара также задействовали 6 сотрудников и 2 единицы техники воинской части, 7 сотрудников и 2 единицы техники негосударственной пожарной службы аэропорта.

В результате пожара загорелась кровля терминала площадью 270 квадратных метров, деревянные бревна.

Пожар локализован в 07.27, ликвидирован в 07.35.

Причина пожара устанавливается.

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