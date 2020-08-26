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В Шымкенте загорелся строящийся терминал аэропорта

25.08.2020, 16:08 4969
Шымкент. 25 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте загорелся строящийся терминал аэропорта, передает Kazakhstan Today.
 
В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям рассказали, что сообщение о возгорании поступило 25 августа, в 06.55. Пожар начался в четырехэтажном новостроящемся терминале частной авиакомпании SCAT, расположенном возле аэропорта.
 
На место происшествия выехали 13 единиц техники, 40 человек личного состава ДЧС, а также сотрудники медицины катастроф.
 
При тушении пожара также задействовали 6 сотрудников и 2 единицы техники воинской части, 7 сотрудников и 2 единицы техники негосударственной пожарной службы аэропорта. 
 
В результате пожара загорелась кровля терминала площадью 270 квадратных метров, деревянные бревна.
 
Пожар локализован в 07.27, ликвидирован в 07.35.
 
Причина пожара устанавливается.
 

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