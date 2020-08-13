В СКО 2 человека погибли в результате лобового столкновения с КамАЗом

ДП СКО

Петропавловск. 12 августа. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области в результате лобового столкновения с КамАЗом погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, передает Kazakhstan Today.

11 августа, около 15.20, на автодороге Челябинск - Новосибирск близ села Пеньково Кызылжарского района 62-летний житель района Магжана Жумабаева, управляя автомашиной Toyota Camry выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной КамАЗ, под управлением 56-летнего жителя города Булаево", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

В результате ДТП водитель автомашины Toyota Camry и его пассажир 1957 года рождения от полученных травм скончались на месте. Водитель КамАЗа не пострадал, уточнили в ведомстве.

По словам первого заместителя начальника ДП СКО полковника полиции Каната Айтбаева, факт ДТП внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначен и проводится ряд всех необходимых экспертиз.

В полиции также рассказали, что за 7 месяцев этого года на дорогах СКО зарегистрировано 98 ДТП, в которых 13 человек погибли и 129 получили ранения.

Полицейские напоминают всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

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