В СКО лишенный прав пьяный сельчанин угнал "Газель" и попал в ДТП

ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ИЮЛЯ - В полицию Жамбылского района поступило сообщение о врезавшемся в ограждение районной электростанции автомобиле "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля находился 41-летний местный житель. Медосвидетельствование показало, что он был пьян, сообщает Polisia.kz

Установлено, что ранее он был лишен права управления автотранспортом. Кроме того, выяснилось, что автомобиль принадлежит работодателю сельчанина.

Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса РК: за управление транспортом в нетрезвом виде, будучи лишенным права управления, и за неправомерное завладение автотранспортом. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Автомобиль изъят и будет возвращен владельцу после окончания следственных действий.

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