В СКО скутерист погиб при столкновении с опорой линии электропередач

ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 ОКТЯБРЯ - В райцентре Тайыншы в ночь на 19 октября 19-летний местный житель, находясь за рулем скутера PEDA, не справился с управлением и допустил столкновение с опорой линии электропередач, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате полученных травм водитель скончался на месте. 21-летний пассажир обратился в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущен домой, сообщает Polisia.kz

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена судебно-медицинская экспертиза.