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В Степногорске при пожаре погиб пятилетний мальчик

01.10.2021, 11:48 85645
КОКШЕТАУ. 1 ОКТЯБРЯ - При пожаре в двухквартирном жилом доме в Степногорске погиб мальчик 2016 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня, в 06.15, в селе Байконыс, произошел пожар в двухквартирном жилом доме на площади 85 квадратных метров. В доме проживала семья из пяти человек, глава семьи успел спасти супругу и двоих детей, к сожалению, старший сын, 2016 года рождения, погиб. Мужчина с ожогами находится в Степногорской районной больнице", - сообщает пресс-служба ДЧС Акмолинской области.

 
Пожар локализован в 07.14 и ликвидирован в 07.46. Причина пожара устанавливается. 
 

Необходимо следить за исправностью электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и ее ремонт доверяйте только специалистам. Нарушение норм и правил пожарной безопасности могут привести к возникновению пожара", - предупреждают спасатели.

 

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    Пожар в торговом доме в Нур-Султане потушен

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    Пожар в торговом доме в Нур-Султане потушен
    Фото: ДП Нур-Султана
    НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Пожар в торговом доме в Нур-Султане "Астыкжан" потушен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    К данному часу пожар в торговом доме ликвидирован. По предварительным данным, площадь возгорания составила 7 тыс. квадратных метров.
     
    Между тем в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана сообщили о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 292 (Нарушение требований пожарной безопасности) УК РК. Для определения нанесенного ущерба создан оперативный штаб с участием представителей акимата и руководства торгового дома.
     
    Напомним, пожар в торговом центре "Астыкжан" возник сегодня, в 09.42, в мебельном салоне на третьем этаже. В результате пострадала 20-летняя сотрудница мебельного цеха, которая, спасаясь, выпрыгнула из окна. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
     

    В Нур-Султане произошел пожар в торговом центре, пострадала девушка

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    НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Сегодня в столичном торговом центре "Астыкжан" произошел пожар, в результате пострадала девушка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как сообщает ДЧС Нур-Султана, 2 октября, в 09.42, пожарные подразделения ДЧС города выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу: проспект Аль-Фараби, 28.
     

    По прибытии огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре "Астыкжан" горит мебельный салон на третьем этаже", - проинформировали в пресс-службе.

     
    Также сообщается, что при пожаре пострадала 20-летняя девушка - сотрудница мебельного цеха "Универсал". Она доставлена в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО), ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
     
    На месте происшествия организован штаб пожаротушения. Над ликвидацией возгорания работают 76 человек и 19 единиц техники.

    Дополнено. Как стало известно, пострадавшая девушка выпрыгнула из окна.
     
     

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