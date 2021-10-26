В Талдыкоргане 24-летний водитель погиб после столкновения автомобиля со столбом

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ТАЛДЫКОРГАН. 25 ОКТЯБРЯ - В Талдыкоргане 24-летний водитель скончался в машине скорой помощи после столкновения его автомобиля с электрическим столбом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции Алматинской области, смертельное ДТП произошло 24 октября в 22.18.

Установлено, что 24-летний водитель автомашины марки Toyota Camry, двигаясь в восточном направлении по улице Конаева, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на электрический столб. В результате ДТП водитель Toyota скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы", - говорится в сообщении полиции.

Также в аварии пострадала 22-летняя пассажирка, которая с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато уголовное расследование, предусмотренное статьей УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".





Видео с места происшествия появляются в соцсетях.



