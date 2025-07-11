10.07.2025, 12:12 26396
В Талдыкоргане произошла утечка газа
Фото: кадр из видео
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Талдыкорган. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Талдыкоргане на распределительной линии подземного газопровода высокого давления произошла утечка газа, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу.
В службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из распределительной линии подземного газопровода высокого давления происходит утечка газа без горения. В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что на месте происшествия работает аварийная газовая служба, а ситуация находится под полным контролем специалистов.
Напомним, в прошлом году мужчина погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алматинской области.
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08.07.2025, 14:55 67206
Жители Жамбылской области ощутили подземные толчки
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Тараз. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой 6 баллов произошло в Жамбылской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
8 июля в 14.30 сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК зарегистрировано землетрясение.
По данным МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 километрах на юго-запад от Алматы.
Сведения об ощутимости:
- село Кулан - 6 баллов;
- село Мерке - 5 баллов;
- горд Шу - 3 балла;
- село Сарыкемер - 3 балла;.
- село Толе Би - 3 балла;
- Тараз - 3 балла;
- село Аса - 2 балла;
- село Мойынкум- 2 балла;.
- село Кордай - 2 балла;
- село Бауыржан Момышулы - 2 балла;
- город Каратау - 2 балла;
- село Турар Рыскулов - 2 балла.
В пресс-службе министерства отметили, что к настоящему времени сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Создан оперативный штаб, открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК - 87172-55-96-21; ДЧС Жамбылской области 8-7262-51-41-67.
Дополнено 08.07.2025, 17.40
Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме после землетрясения в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Специалистами филиала ГУ "Казселезащита" МЧС РК проведено обследование наиболее опасных участков. Крупных повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Также обследованы дороги республиканского значения в Меркенском и Рыскуловском районах. Задействовано более 100 специалистов и свыше 40 единиц техники", - заявили в ведомстве.
08.07.2025, 13:09 69411
Сбил полицейского и пытался скрыться: 20-летнего скутериста задержали в Алматы
Правонарушитель арестован на 10 суток
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Алматы. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали 20-летнего мопедиста, который сбил полицейского и попытался скрыться.
По данным департамента полиции Алматы, инцидент произошел на улице Толе би.
Экипаж специализированного батальона местной полицейской службы заметил мопед, движущийся по встречной полосе. Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда один из патрульных продолжил преследование пешком, водитель мопеда намеренно сбил его и уехал с места происшествия", - сообщили в полиции.
Нарушитель был установлен и задержан. В отношении него составлены административные материалы сразу по нескольким фактам, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции", - проинформировали в департаменте.
Правонарушитель арестован на 10 суток.
Это вопиющий случай, и в нем сработал основной принцип - неотвратимость наказания. Общественная безопасность не может быть поставлена под угрозу из-за беспечности, безответственности или агрессии отдельных участников движения. Каждый обязан соблюдать Закон. Мы будем жестко пресекать такие проявления", - резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
В июне сообщалось, что за 2 месяца в Алматы за нарушение ПДД оштрафовали 5 тысяч мопедистов. 2 тыс. мопедов эвакуированы на штрафстоянки. Среди наиболее частых нарушений: несоблюдение требований дорожных знаков, пересечение сплошной линии разметки, нарушения при перестроении, установка нештатного оборудования - ярких фар и громких глушителей, не соответствующих техническим регламентам.
06.07.2025, 14:57 146896
Семь человек погибли в ДТП на трассе близ Балхаша
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Балхаш. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 5 июля водитель Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаша, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона не отреагировал на дорожные знаки и выехал на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем врезался на криволинейный барьер, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
В результате столкновения автомобиль загорелся. В результате ДТП, по предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, 5 июля три человека погибли в ДТП возле села Коктобе, в 37 км от Павлодара.
05.07.2025, 18:27 243006
Три человека погибли в аварии близ Павлодара
Возбуждено уголовное дело
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Павлодар. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека погибли в ДТП возле села Коктобе, в 37 км от Павлодара, сообщает департамент полиции города.
Столкновение автомобилей произошло 5 июля.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. На месте работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в департаменте.
По данным Генпрокуратуры, в прошлом году в Казахстане зафиксирован резкий рост количества ДТП. Более половины из них приходится на 6 регионов: Алматы, Алматинскую, Жамбылскую и Актюбинскую области, Астану и Шымкент. В структуре смертности от несчастных случаев доля смертности от ДТП составляет 23,5%.
04.07.2025, 14:50 331161
Режим ЧС объявлен в одном из районов Акмолинской области
Главой Зерендинского района принято соответствующее решение
Фото: кадр из видео
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Кокшетау. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Зерендинском районе Акмолинской области, сообщает пресс-служба районного акимата.
В соответствии с рекомендациями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зерендинского района акимом района Асетом Курмангожиным 25 июня 2025 года принято решение об объявлении на территории Зерендинского района чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - заявили в акимате.
Также в ходе внеочередного оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зерендинского района обсудили следующие вопросы:
- организация работ по устройству заградительной дамбы вдоль прибрежной зоны - от территории гимназии имени Габдуллина до улицы Тәуелсіздік;
- проведение механической очистки прибрежной зоны вдоль улицы Мусина от иловых отложений и растительности;
- рассмотрение вопроса о зарыблении водоема травоядными видами рыб.
Ранее казахстанка Виктория Макарова опубликовала ролик, снятый в поселке Зеренда Акмолинской области, сообщает tengrinews.kz. По словам женщины, за последние несколько лет местное озеро превратилось в болото, а дома, расположенные рядом, начали регулярно подтапливаться. У местных жителей сгнили огороды, а над головами накренились столбы ЛЭП.
04.07.2025, 11:25 337666
Очередное ДТП с автобусом в Астане: трое в больнице
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Три пассажира автобуса попали в больницу в результате ДТП с автобусом в Астане.
По данным столичного департамента полиции, на пересечении улиц Косшыгулулы и Серкебаева автобус не уступил дорогу водителю легкового автомобиля, в результате чего произошло столкновение.
Трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
В ведомстве напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и проявления повышенного внимания на перекрестках.
Напомним, 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
03.07.2025, 16:35 357981
Свыше 260 лесных пожаров произошло в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала пожароопасного периода в Казахстане произошел 261 лесной пожар на площади 27 тысяч гектаров, сообщил в ходе пресс-конференции службы центральных коммуникаций председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.
Также, по его словам, зарегистрировано 16 степных пожаров и 1357 степных возгораний общей площадью 14,5 тысячи гектаров. В настоящее время пожароопасный период в самом разгаре. В ряде регионов страны сохраняется высокий класс пожарной опасности.
В связи с этим мы призываем к строгому соблюдению мер пожарной безопасности. При высоком классе пожарной опасности запрещается разводить костры в населенных пунктах, лесах, вблизи посевов. Не бросайте непотушенные спички, окурки и стеклянные предметы. Не оставляйте детей без присмотра и не допускайте их игр с огнем. При обнаружении признаков пожара немедленно сообщите по номеру 101 или 112", - добавил спикер.
Напомним, систему раннего обнаружения лесных пожаров запустили в резервате "Семей орманы".
03.07.2025, 08:49 343701
В Акмолинской области подросток погиб предположительно от отравления бензином
Возбуждено уголовное дело
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Кокшетау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Зерендинском районе Акмолинской области обнаружено тело 13-летнего мальчика. По предварительной версии, подросток скончался от отравления парами бензина.
Тело 13-летнего школьника в летней кухне обнаружили его родные 2 июля. Предполагается, что причиной гибели подростка стало отравление парами бензина, сообщают СМИ.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти", - сказано в сообщении полиции.
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