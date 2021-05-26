В Талдыкоргане произошло ДТП с участием школьного автобуса, пострадали восемь человек

Фото: ceur.ru.

ТАЛДЫКОРГАН. 25 МАЯ - В Талдыкоргане Алматинской области произошло ДТП с участием школьного автобуса, в результате которого пострадали восемь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области , утром 24 мая водитель автобуса "Исузу", доставлявший учеников в среднюю школу, совершая левый поворот на улице Амангельды, не пропустил двигавшуюся во встречном направлении автомашину "Ауди", затем по инерции автобус столкнулся со стоящей на перекрёстке автомашиной "Мазда".

В результате столкновения пятеро школьников, в возрасте от 8 до 16 лет, доставлены в Областную детскую больницу. Водитель "Ауди" и его пассажиры: 56-летняя жительница Талдыкоргана и 23-летняя жительница Алматы - доставлены в Многопрофильную больницу.

Факт ДТП зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 345 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности, причинение средней тяжести вреда здоровью человека".





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства