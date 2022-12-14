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В Таразе прошла забастовка работников локомотивного депо

13.12.2022, 15:59 20331
В Таразе прошла забастовка работников локомотивного депо
Фото: кадр из видео
Люди требуют повышения зарплаты и премий
Тараз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе работники локомотивного депо вышли на забастовку с требованием повысить им зарплаты на 100%, а также обеспечить премиальные и социальные выплаты.

В настоящее время рабочие депо получают в месяц 70 тысяч тенге. А одна смена в цехе длится 12 часов", - сообщает Zakon.kz.


Видео, снятые местными блогерами, появились в социальных сетях.


13 декабря 2022 года в социальных сетях было опубликовано видео с участием работников Таразского локомотиворемонтного депо филиала ТОО "Қамқор Локомотив". Основными требованиями собравшихся работников является выплата премий и повышение заработной платы на 100%", - сообщили в управлении инспекции труда акимата Жамбылской области на запрос КазТАГ.


Была создана рабочая группа, в которую вошли заместитель генерального директора ТОО "Қамқор Локомотив" А. Нусипкулов и представители профсоюза и других служб ТОО. В настоящее время обстановка стабилизировалась, сотрудники вернулись к работе.

Вопрос выплаты премии ко Дню Независимости РК работникам ТОО (в размере месячной заработной платы) предварительно одобрен учредителями ТОО, вопрос повышения заработной платы будет обсужден в ближайшее время с участием членов коллектива на заседании рабочей группы", - ответили в управлении.


По его информации, на протест собралось около 100 человек, всего в локомотивном депо трудятся более 500 человек.

ТОО "Қамқор Локомотив" занимается техническим обслуживанием тепловозов, электровозов, ремонтом колесных пар тепловозов, капитальным ремонтом тягового трансформатора.
 

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В Алматы устраняют последствия шугохода

14.12.2022, 08:34 3496
Фото: акимат Алматы
Опасность прохождения шугоходов сохраняется
Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на реке Есентай вчера ближе к вечеру произошел шугоход, в результате чего были повреждены ограждения набережной зоны. Городские службы устраняют последствия шугохода.

13 декабря 2022 года ориентировочно в 16.00 на участке реки Есентай между улицей Жамкаева и проспектом Аль-Фараби из-за перепадов температуры воздуха зафиксировано таяние льда, образовавшегося из-за скопления шуги. После таяния льда ниже по реке в большем объеме поплыли ледяные глыбы (шугоход), которые повредили ограждения набережной зоны на участке между улицей Жамакаева и проспектом Аль-Фараби", - сообщили в городском акимате.


По данным пресс-службы акимата, на дамбе-водоотделителе (распределитель воды между реками Киши Алматы и Есентай) образования и таяния льда не наблюдалось.

Также на участке реки выше проспекта Аль-Фараби имеется отстойник (Есентайский водоприемник), что в свою очередь не позволяет ледяным глыбам спуститься ниже по течению, и на момент шугохода оставался чистым. Ледяные глыбы вышли из русла реки до данного отстойника", - пояснили в пресс-службе.


Сообщается, что сотрудники управления экологии и окружающей среды города совместно районным акиматом, ДЧС города Алматы и службой спасения принимают оперативные меры по очистке и восстановлению территории. Ледяные глыбы будут собираться и вывозиться на Есентайский водоприемник.

Как сообщили в ГУ "Казселезащита", шугоход сформировался в районе автодорожного моста на улице Жамакаева и отложился на расстоянии 450 метров перед Есентайским водоприемником. Объем отложившегося льда составил 6500-6700 кубометров.


Отмечается, что шугоходом повреждены на отдельных участках перила обустройства стабилизированного русла реки Есентай. Также на отдельных участках завалены осколками льда тротуары вдоль русла реки. Жертв и пострадавших нет.

Максимальный расход потока составлял 20-22 м3/с. В настоящее время расход воды в русле реки Есентай составляет 1,21 м3/с.

Выставлены мобильные передвижные посты на реках Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы. В ближайшие дни опасность формирования и прохождения шугоходов сохраняется", - отметили в Казселезащите.


В связи с этим ДЧС рекомендует жителям и гостям Алматы не находиться вблизи русел рек.

 

Сколько домов в Экибастузе остаются без тепла

13.12.2022, 20:36 14536
Сколько домов в Экибастузе остаются без тепла
Фото: instagram / ekibastuz_blog
Во всех многоэтажках города есть тепло, горячая и холодная вода
Экибастуз. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К 13 декабря без отопления в Экибастузе оставались 18 частных домов. К концу дня в 14 из них планируют вернуть тепло. Таким образом, останется подключить всего четыре дома.

Как рассказал аким Экибастуза на заседании оперативного штаба под руководством главы региона, во всех многоэтажках города есть тепло, горячая и холодная вода. Но из-за работ по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях отдельные группы домов приходится поочередно отключать от теплоснабжения, сообщает Pavlodarnews.kz.

Аким заверил, что процедуры временные, повреждения быстро устраняют и возвращают тепло. Он добавил, что началась работа по возмещению ущерба горожанам. Продолжается обход пострадавших квартир согласно поданным заявлениям. В 53 жилищах, как и планировалось, уже начали ремонт. В 121 квартире выявили незначительные повреждения, но и они будут устранены.

Из 65 образовательных учреждений в 45 полностью выдерживается необходимый температурный режим. В остальных организациях балансируют систему теплоснабжения, после чего температуру в помещениях доведут до нормы. Все медицинские объекты работают в штатном режиме.

Заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко сообщил, что в течение двух дней на Экибастузской ТЭЦ планируют запустить в работу еще два котла для увеличения продуктивности и нормализации деятельности станции.

Сейчас первостепенная задача - обеспечить стабильную работу ТЭЦ. После запуска необходимых котлов и стабилизации работы станции будем принимать решение по переходу соцобъектов в офлайн-режим", - подчеркнул глава региона Асаин Байханов.


Аким области поручил руководству города, помимо ситуации с теплом, держать на строгом контроле вопросы водоснабжения и бесперебойной подачи электроэнергии, а также своевременно реагировать на жалобы жителей Экибастуза.

Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.

Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.
 

Мужчина убил себя и троих детей в Мангистауской области

13.12.2022, 16:04 19291
Мужчина убил себя и троих детей в Мангистауской области
Фото: Polisia.kz
Супруги собирались развестись
Актау. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия на семейной почве произошла в Мунайлинском районе Мангистауской области. 11 декабря там обнаружили повешенными мужчину и троих детей.

На вызов, поступивший в полицию вечером 11 декабря, выехала следственно-оперативная группа. Она обнаружила повешенными мужчину 38 лет, а также детей 8 и 4 лет и 10 месяцев, сообщает Polisia.kz.

Перед тем как совершить суицид, мужчина отправил супруге аудиосообщение, в котором заявил ей, что собирается умереть и вместе с собой заберет детей.

Выяснилось, что данный инцидент произошел на почве семейного конфликта, указанные лица собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы", - уточнили в полиции.


Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по статье 99 УК РК "Убийство". Иная информация в интересах следствия не разглашается.
 

ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением - Токаев

12.12.2022, 13:26 37521
ЧП в сфере ЖКХ стали обыденным явлением - Токаев
Фото: кадр из видео
В ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.

Недавний коллапс в Экибастузе окончательно показал, насколько запущена ситуация в этой отрасли. Из-за безответственности чиновников, несостоятельности действующей системы надзора тысячи людей остались без тепла. Должностные лица рапортовали, что зиму мы пройдем в плановом режиме. Но мы видим, что происходит на деле", - заявил глава государства.


По его словам, бытовые вопросы, которые должны решаться на уровне сел и городов, вышли на уровень правительства.

Токаев напомнил, что в связи с ЧП в Экибастузе аким Павлодарской области был освобожден от занимаемого поста.

При этом уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.


Напомним, в ряде городов Казахстана продолжаются аварии на теплосетях и водопроводе. Так, в Караганде в минувшую пятницу была обнаружена утечка на обратном трубопроводе теплосети "Панель центра" по адресу Ашимова, 28, сообщили в пресс-службе компании "Теплотранзит Караганда".


В течение двух суток водоотливная техника ТОО "Теплотранзит Караганда" не допускала перелива сетевой воды на проезжую часть. В настоящее время для ликвидации дефекта тепловые сети микрорайона "Панель центр" будут отключены. После устранения дефекта гидравлический режим будет восстановлен, температура в квартирах в ближайшее время придет в норму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - заявили в компании.


Еще одна авария произошла сегодня ночью в Петропавловске.

Ночью произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на улице 314-й Стрелковой Дивизии. Место порыва уже обнаружили. Сейчас ТОО "Кызылжар су" работает над устранением повреждения. Для беспрепятственного прохода специализированной техники временно перекрыли въезд в город со стороны озера Пестрое", - сообщил на своей странице в Instagram аким города Руслан Анбаев.


По его словам, на данный момент давление водоснабжения по городу восстанавливается, за исключением микрорайона Береке и поселка Рабочий.

Специалисты предпринимают все действия для повышения давления в данных районах. Также хочу сообщить, что до полного восстановления давления воды будет организован подвоз воды жителям. Я держу данный вопрос на личном контроле", - сообщил глава города.



Напомним, сегодня заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.

Вице-премьер также сообщил, что затраты на компенсацию ущерба жителям Экибастуза должны быть распределены между собственником ТЭЦ и республиканским бюджетом.
 

В Экибастузе без отопления остаются 29 частных домов

11.12.2022, 15:19 53076
В Экибастузе без отопления остаются 29 частных домов
Фото: Depositphotos
На помощь экибастузским тепловикам приехали специалисты из Павлодара
Экибастуз. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе без отопления все еще остаются 29 частных жилых домов, сообщил в ходе брифинга аким города Аян Бейсекин.

По частному сектору цифры регулярно меняются. Вчера вечером у нас было порядка 38 частных жилых домов без тепла, сейчас осталось подключить к теплоснабжению 29. Работы идут с утра до поздней ночи. Задействовано порядка 400 человек. Очень много вопросов поступает от жителей по недогреву. Он имеется на концевых участках. Сейчас работают пять групп наладчиков, которые занимаются балансировкой системы теплоснабжения", - цитирует zakon.kz акима.


По его словам, на помощь экибастузским тепловикам приехали специалисты из Павлодара, информирует tengrinews.kz.

Они будут заниматься балансировкой и наладкой на протяжении ближайших нескольких дней, а возможно, и недели. Параметры на магистральных сетях имеются, но есть проблема с давлением на внутриквартальных и внутридомовых", - добавил глава города.


Напомним, 8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты. Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
 

Землетрясение произошло в 282 километрах от Алматы

11.12.2022, 10:50 56516
Землетрясение произошло в 282 километрах от Алматы
Фото: Depositphotos
Сведений об ощутимости нет
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 11 декабря в 01.22 зарегистрировано землетрясение.

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 282 километрах на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 9.6. Магнитуда MPV 4.5.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет", - говорится в сообщении.

Дополнено: 11.12.2022, 16:35

Сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в воскресенье, 11 декабря, в 14.17 на территории Китая.

Эпицентр землетрясения расположен в 359 километрах на юг от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения составил 10.3. Магнитуда MPV 4.5. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Ранее сообщалось, что сейсмологи Алматы не прогнозируют до конца года сильных землетрясений.
 

В Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной

10.12.2022, 16:45 69026
В Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной
Это уже вторая внештатная ситуация на котельной "Интернат № 5" за последние три дня
Семей. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 10 декабря, в 4.00 на тепловом источнике "5-й интернат" произошла аварийная поломка системы шлакозолоудаления, что привело к снижению температурных параметров теплоносителя.

Проводится ремонт тормозного барабана, приостановлена работа трех котлов (находятся в горячем резерве). Оставшийся 1 работает в штатном режиме", - приводит ответ прокуратуры Абайской области портал "Объектив Восток".


Без теплоснабжения остались 1925 абонентов (36 многоквартирных домов). Уполномоченные органы ориентированы, ситуация на контроле.

В пресс-службе акимата области Абай также ответили, что на месте находятся руководство Семея и сотрудники ГКП "Теплокоммунэнерго". По прогнозам специалистов, работа ШЗУ будет восстановлена в течение 2 часов, затем в течение дня будут постепенно увеличиваться параметры подачи тепла.

По данным издания, это уже вторая внештатная ситуация на котельной "Интернат № 5" за последние три дня. Позавчера такая же поломка оставила без тепла жителей многоквартирных домов и социальные объекты.

Котельная "Интернат № 5" - пожалуй, самая новая в городе, ее построили в 2014 году на месте старой маломощной, чтобы обеспечить тепловой энергией растущий микрорайон Энергетик, подключили к ней и многоэтажки района Общества слепых. И если в первые годы в квартирах потребителей было даже жарко, то со строительством еще десятка высотных домов тепла стало определенно не хватать. Участились и поломки на самом теплоисточнике, периодически случаются порывы на изношенных тепловых сетях", - говорится в материале информагентства.


По информации руководства теплоисточника, котельная работает на пределе своих мощностей - из-за развернувшего строительства нагрузка идет колоссальная и тепла на всех не хватает. 8 декабря текущего года и вовсе произошла поломка системы шлакозолоудаления, вышел из строя гидротолкатель. Ситуацию усугубляют и постоянные отключения воды горводоканалом. В этот же день произошел порыв на теплосети, отчего общий ремонт затянулся на 5 часов.

Напомним, в Риддере центральную улицу затопило водой из-за прорыва на задвижке холодной воды.

8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты

По информации МИИР, в Казахстане более чем на 50% изношены теплосети и сети водоснабжения.
 

Водой затопило центральную улицу в Рудном

10.12.2022, 12:25 73116
Около 10.00 произошел прорыв на задвижке холодной воды
Рудный. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном центральную улицу затопило водой из-за прорыва задвижки холодной воды.

По информации управления энергетики и ЖКХ, сегодня в Рудном около 10.00 произошел прорыв на задвижке холодной воды в районе перекрестка улиц Дзержинского и Горького. Для устранения была направлена техника (К-700 и насос для откачки), сообщает Telegram-канал "Наша газета".

По информации канала, к 12.00 ремонтные работы завершены, прорыв устранен.  Подача воды возобновлена.

Напомним, 30 ноября в Рудном в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа на улице Гагарина. В результате еще одной аварии отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко.

Ранее в МИИР сообщили, что в Казахстане более чем на 50% изношены теплосети и сети водоснабжения.
 

 

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