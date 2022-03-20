В таразском медцентре в аппарате МРТ погиб мужчина

ТОКИО. 17 МАРТА - По крайней мере два человека погибли, 126 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в ночь на четверг на северо-востоке Японии. Об этом сообщил телеканал NHK, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее японские спасатели сообщали по крайней мере о 92 пострадавших, большая часть из которых зарегистрирована в северо-восточных префектурах Фукисима и Мияги, сообщает ТАСС

Оба погибших - пожилые жители двух городов в префектуре Мияги, упавшие во время землетрясения. Среди пострадавших трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Из-за произошедшего землетрясения на дорожном полотне города Сироиси префектуры Мияги возникли трещины длиной несколько десятков метров, начаты восстановительные работы. В городе Сендай этой же префектуры сошел оползень на месте руин самурайского замка, заблокировав часть близлежащей дороги. Между тем сведений о повреждении взлетно-посадочных полос в аэропортах на северо-востоке Японии не поступало.





К настоящему моменту по крайней мере 35 тыс. домов в северо-восточных префектурах Фукусима и Мияги продолжают оставаться без света.

Стихийное бедствие на время вывело из строя системы охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на остановленной японской АЭС "Фукусима-2", однако в течение нескольких часов после землетрясения японским специалистам удалось полностью восстановить работу. Повышения радиационного фона в районе японских АЭС, включая "Фукусиму-2", зафиксировано не было. Из-за землетрясения было остановлено движение скоростных экспрессов на северо-востоке страны. Информации о пострадавших среди пассажиров не поступало, однако на данный момент неизвестно, когда может быть восстановлено движение на этих скоростных железнодорожных линиях.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь со среды на четверг на северо-востоке Японии. Эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки вызвали угрозу цунами для северо-восточного побережья страны. Берегов префектур Фукусима и Мияги достигли волны высотой около 20 сантиметров, к настоящему времени все предупреждения об угрозе цунами были сняты. Японские сейсмологи предупреждают о возможности сильных афтершоков в ближайшую неделю.