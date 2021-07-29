В Темиртау в результате ДТП погибли отец и его 10-летний сын

КАРАГАНДА. 28 ИЮЛЯ - В Темиртау в результате дорожно-транспортного происшествия скончались 36-летний мужчина и его 10-летний сын, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авария произошла утром 28 июля в районе рудника Нурказган, не доезжая до города Темиртау. В пресс-службе региональной полиции рассказали, что около 9 часов утра 40-летний водитель автомашины Lada Granta, по предварительным данным, двигаясь со стороны поселка Актау в сторону города Темиртау, в районе поворота на рудник Нурказган допустил столкновение с автомашиной НОWO, которой управлял 34-летний водитель. Он выполнял маневр поворота налево в сторону рудника.

От удара автомашину Lada Granta отбросило в кювет. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 36-летний и 10-летний пассажиры автомашины Lada Granta.

Водитель Lada Granta доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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